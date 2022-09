Vespe orientalis a Roma, la polemica: "Sono attratte dai rifiuti"

Crescono sempre di più le segnalazioni di vespe orientalis nella Capitale e il tema scuote la politica in Campidoglio. "Roma è sempre più fuori controllo" tuona il consigliere del M5s, vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. Secondo il grillino, sarebbero i rifiuti ad attirare gli insetti, "aggressivi e pericolosi". "Sono ovunque, dalle case delle persone fino agli uffici pubblici - continua Ferrara - tra poco i nostri bambini torneranno negli asili e nelle scuole. Perché l'amministrazione è in ritardo sulla gestione di questa emergenza?".

Sulla questione è intervenuta ieri l'assessora Sabrina Alfonsi, da un lato frenando le chiamate dei cittadini per le aree private, sulle quali il Comune non è competente, dall'altro spiegando brevemente il fenomeno: "La presenza in città accertata da luglio scorso della vespa orientalis, imenottero proveniente dal Medio oriente e dal Madagascar ricomparso a Roma per le eccezionali condizioni meteorologiche estive, sta creando un diffuso allarme tra la cittadinanza - ha spiegato l'assessora - il dipartimento Tutela Ambientale e la Protezione Civile di Roma Capitale si sono attivate sin dai primi avvistamenti della vespa orientalis e, per ogni segnalazione pervenuta sono stati eseguiti immediati sopralluoghi".

Boom di chiamate al centralino

Di ieri l'evacuazione del personale dal terzo piano dell'edificio comunale di via Petroselli, che ospita gli uffici dei gruppi consiliari e del dipartimento Simu (Lavori pubblici). E un boom di telefonate al numero verde messo a disposizione dal Campidoglio nei giorni scorsi che hanno intasato il centralino. Segnalazioni provenienti per lo più dai quartieri del centro storico ma non solo. Da Monteverde a Torrevecchia passando per la zona del Vaticano, gli avvistamenti cominciano a interessare tutta la città.