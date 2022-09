A Roma è psicosi vespa orientalis, numero verde subissato di chiamate

Boom di telefonate al numero verde che l’amministrazione cittadina aveva indicato per segnalare la presenza delle vespe orientalis e dei loro nidi. Tante chiamate hanno però intasato il centralino che ha dovuto gestire, soprattutto, le segnalazioni di quanti avevano avvistato il “temuto” calabrone su aree private.

Numeri da psicosi

“Occorre che la cittadinanza sia informata del fatto che la protezione civile e il dipartimento ambiente hanno competenze esclusivamente su aree pubbliche quali strade, piazze, parchi, scuole, edifici ricompresi nel patrimonio di Roma Capitale, in quanto ciascun proprietario è responsabile, ai sensi del Codice civile, dei beni di cui ha possesso e custodia e dei rischi che da queste cose possano derivare” ha chiarito Giuseppe Napolitano il direttore del dipartimento comunale di protezione civile, “Nella sola giornata del 1 settembre, la nostra sala operativa ha ricevuto 389 chiamate, delle quali 277 si riferivano a stabili privati. A queste chiamate, inoltre, si sono aggiunte le 59 ricevute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile”. Un numero abnorme che testimonia l'insorgere d'una sorta di psicosi.

Le segnalazioni del 2 settembre

Intanto le chiamate sono continuate ad arrivare copiose anche il 2 settembre. Ed a scorrere l’elenco delle segnalazioni, sono aumentate quelle che arrivano da territori più distanti dal centro cittadino. E’ ad esempio il caso di un cittadino che ha composto il numero verde per avvertire della presenza di una grande vespa orientalis in una strada del municipio XII, a Monteverde. Ma c’è anche chi ha telefonato dal municipio XV per avere avvistato in balcone il temuto insetto. Ed ancora un altro residente ha composto il numero verde per informare dell’avvistamento di un nido nel terrazzo d’un condominio di Torrevecchia nel municipio XV.

Larga parte delle segnalazioni, comunque, continuano ad arrivare dai territori del centro. Da piazza Dante a via Plava. Sono state avvistate anche in un condominio di viale Vaticano. Per restare nel territorio del centro storico, sono arrivate al numero verde delle segnalazioni anche in prossimità di piazza Trinità dei Monti, o tra via Arenula e via delle Zoccollette. Molti, come evidenziato dal direttore della protezione civile cittadina, sono in effetti i casi di telefonate partite perché il calabrone è stato visto in un’area privata.

Chiamare solo per calabroni su aree pubbliche

“La prevalente maggioranza delle segnalazioni si riferisce a edifici privati, dove la competenza degli interventi spetta ai condomini o comunque ai proprietari” ha rimarcato il numero uno della protezione civile romana che ha sottolineato come sia “fondamentale il nostro numero verde sia utilizzato solo e soltanto nelle casistiche di nostra competenza”. Altrimenti si intasa una linea che è dedicata a segnalare anche altre incombenze, dagli incendi alle emergenze ambientali.

Sulle tante chiamate ricevute dal numero verde, è intervenuto anche il Campidoglio. “Voglio, altresì, rimarcare le indicazioni formulate dal direttore Napolitano sulle competenze dell’amministrazione comunale e le relative raccomandazioni a utilizzare il numero verde solo per i casi di avvistamenti della vespa orientalis in luoghi pubblici” ha ribadito l'assessora Sabrina Alfonsi. La titolare delle delega all'ambiente in Campidoglio ha provato a rassicurare la cittadinanza avvertendo che l'assessorato “segue costantemente l'andamento del fenomeno” e che il dipartimento tutela ambientale “ha preso i primi contatti con l’Ispra” finalizzati a “formalizzare una collaborazione che garantisca il necessario supporto scientifico al monitoraggio e al contrasto della presenza della vespa orientalis”.