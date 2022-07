Il vescovo ausiliare di Roma: "Città rischia di diventare una giungla urbana"

Roma rischia di diventare una "vera e propria giungla urbana". In una intervista a Vatican News, monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della città interviene sul degrado generalizzato della Capitale e denuncia una "corrosione delle relazioni umane", auspicando specie in vista del Giubileo scelte istituzionali capaci di visione di futuro e un "sussulto di dignità".

Innanzitutto, sottolinea, vi è "un degrado umano. Quel primissimo livello (di convivenza, ndr) è ormai intaccato, corroso. C'è un degrado umano, una corrosione del livello umano e delle relazioni, della capacità di rendersi conto dell'altro e che si vede declinato nel degrado ambientale, in quello relativo al rispetto dei beni comuni, all'assumersi le proprie responsabilità e così via. E' molto preoccupante".

Poi il degrado "ambientale, contro cui dovrebbe lottare assolutamente l'amministrazione, tutte le amministrazioni, tutte le istituzioni" che "a volte rischia di diventare un alibi per il singolo cittadino per il quale c'è sempre qualcun altro che deve fare qualcosa". Il riferimento attuale è alla crisi rifiuti in corso, innescata dall'incendio a uno dei tmb di Malagrotta.

Una responsabilità che però per il vescovo non è solo del Comune e di chi amministra la città. Anche il singolo cittadino sarebbe chiamato a fare la sua parte. "In una metropoli come Roma questo aspetto del 'qualcuno deve fare qualcosa ma di sicuro non sono io' poi si riflette nella nostra quotidianità. E' un meccanismo a cui ci stiamo un poco abituando, siamo quasi anestetizzati", aggiunge.

Certo, "ai romani dovrebbe essere dato anche un premio perchè arrivano alla fine della settimana senza avere 'scapocciato' troppo rispetto alla corsa a ostacoli che devono vivere su tutti i fronti. Bisogna che cominciamo tutti a parlare, a smascherare queste dinamiche e forse, lentamente, ce ne renderemo conto e cominceremo a fare una inversione di tendenza", continua il presule per i quali "i romani veramente fanno un corso di sopravvivenza quotidiana!".

Fra tre anni Roma celebrerà il Giubileo accogliendo i pellegrini da tutto il mondo, ma "se l'amministrazione non troverà una soluzione davvero risolutiva alla questione dei rifiuti, ma come potremo arrivarci 'migliori'?", si domanda monsignor Ambarus che infine chiede "che le istituzioni facciano uno scatto di dignità a fare delle scelte che sappiano di futuro, non di tornata elettorale. Che le istituzioni prendano in mano la situazione e abbiano una visione di futuro".

"Questo ci salverebbe e ci farebbe fare un notevole scatto in avanti. Con i veti incrociati mi sembra che cadiamo nel provincialismo, invece. E questo non è tollerabile per la politica", conclude. Con un riferimento che sembra diretto alla scelta di Gualtieri di realizzare il termovalorizzatore, proprio in tempo per l'avvio del Giubileo.