Allo Sport e Turismo arriva Veronica Tasciotti: la Sindaca ha firmato la nomina

L’ufficialità è arrivata. A distanza di dodici giorni dall’addio di Daniele Frongia al Campidoglio, la Sindaca ha firmato l’ordinanza che formalizza la nuova nomina.

Il conferimento dell'incarico

Veronica Tasciotti, già collaboratrice dell’assessore al commercio Andrea Coia, ha ricevuto le deleghe allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini.“Voglio fare il mio in bocca al lupo a Veronica Tasciotti per l’incarico che si appresta a ricoprire e darle il benvenuto nella Giunta Capitolina - ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi - Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati e ad affrontare con successo le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi”.

Un’apprezzata wedding planner

Come si legge sul proprio sito, Tasciotti “dal 2015 si interessa al Destination Wedding grazie alla sua passione per i matrimoni e alla conoscenza delle lingue straniere, in particolare di quella cinese”. Tra le sue competenze, anche “l’organizzazione di eventi aziendali ed istituzionali”. Succede a Daniele Frongia, decano pentastellato in Campidoglio che ha lasciato Roma Capitale per approdare, come vicecapo di gabinetto, al Ministero delle Politiche giovanili.

Il ritardo nella nomina

Il ritardo nel conferimento dell'incarico alla nuova assessora aveva alimentato i malumori tra le fila dell’opposizione. “A Roma manca ancora l'atto ufficiale di nomina dell'assessore allo Sport - aveva dichiarato alla vigilia dell’ordinanza Svetlana Celli, capogruppo di Roma Torna Roma in Campidoglio - Pur essendo abituati a un'assenza che dura da 5 anni, la mancata nomina ufficiale è gravissima, in un periodo delicato come l'attuale, con la ormai prossima riapertura di palestre e centri sportivi in tutto il Paese”. L'ennesimo avvicendamento nella Giunta Raggi è ora stato formalizzato. Tasciotti subentra ufficialmente nella squadra della Sindaca.