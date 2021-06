L'assessora Tasciotti contro Michetti: "Auspica passo indietro epocale verso overtourism"

L'Assessore al Turismo di Roma, Veronica Tasciotti attacca il candidato sindaco della Capitale per il centrodestra Enrico Michetti

Fanno discutere le parole di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, riguardo il turismo in cui parlava di "triplicare i turisti a Roma per creare posti di lavoro".In una nota ufficiale Veronica Tasciotti, assessora al Turismo della Capitale ha commentato, negativamente, le dichiarazioni di Michetti.

Centrodestra preoccupante

Tasciotti ha definito “Preoccupanti e anacronistiche" le dichiarazione del candidato Sindaco secondo cui "varrebbe l'equivalenza "overtourism-lavoro", ignorando così le esigenze degli operatori di filiera, con i quali lavoriamo gomito a gomito per assicurare alla città un turismo sostenibile, alto-spendente, rispettoso della città e dei cittadini, che impatti realmente sul tessuto produttivo locale creando una vera occupazione”

L’assessore critica il centrodestra che a sua detta farebbe compiere alla Città “un passo indietro epocale verso l’overtourism, il problema che ha impoverito il comparto di settore mentre in realtà Roma guarda al futuro".

Il lavoro dell'Amministrazione per una Roma più sicura

Nella nota, l’Assessore del Turismo difende il lavoro fatto in questi anni dall’Amministrazione “impegnata in una valorizzazione della Capitale diretta da un lato a target mirati, nello specifico dei visitatori interessati a lunghe permanenze in città e a fruire dell’offerta turistico-ricettiva di livello, dall’altro a una stabilizzazione della situazione finanziaria che generi fiducia negli investitori esteri”.

Tasciotti parla delle tante iniziative per il rilancio del turismo fatto dall’Amministrazione capitolina a "sostegno di albergatori, ristoratori, esercenti, filiera dell’offerta culturale e dei grandi eventi: dal bollino Rome Safe Tourism, creato per rassicurare i visitatori sull’applicazione delle norme anti-Covid nelle nostre strutture dell’accoglienza, ai grandi appuntamenti della cultura e dello sport, organizzati e portati avanti con una determinazione che ha avuto la meglio su tutte le difficoltà del periodo".

L’Assessore sottolinea come Roma sia la città della ripartenza post covid grazie ai grandi eventi della Capitale fra cui: la riapertura straordinaria del Mausoleo di Augusto, la Formula E, Uefa Euro 2020 in cui lo Stadio Olimpico ospiterà quattro incontri, e la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma.