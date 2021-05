Veronica Tasciotti è la nuova assessora al Turismo e allo Sport

Una giunta più rosa e con una maggiore dose di raggismo. Veronica Tasciotti sarà la nuova assessora al Turismo e allo Sport di Roma Capitale. La nomina ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo la notizia è stata anticipata dall'AdnKronos ieri in serata. Tasciotti, 43 anni, era già in organico in Campidoglio, referente per il Turismo nell'assessorato allo sviluppo economico di Andrea Coia. Secondo quanto si apprende è molto vicina a Virginia Raggi, che ne stima e apprezza le competenze.

Tasciotti prenderà anche le deleghe allo Sport, alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi fino ad ora in mano a Daniele Frongia, che ha lasciato il Campidoglio per ricoprire l'incarico di vice capo di Gabinetto del Ministero per le Politiche giovanili di Fabiana Dadone.

La neo assessora è un'apprezzata wedding planner e organizzatrice di eventi. Si legge sul suo sito: "Veronica Tasciotti Amati, specializzata nell’organizzazione di eventi aziendali ed istituzionali anche internazionali, dal 2015 si interessa al Destination Wedding grazie alla sua passione per i matrimoni e alla conoscenza delle lingue straniere, in particolare di quella cinese.

Nel tempo Veronica ha avuto modo di approfondire le sue competenze anche nel settore turistico, che abbinate alla formazione di sinologa, la portano ad essere una stimata consulente per le strutture ricettive, in particolar modo per gli hotel di lusso, per l’accoglienza specializzata del turista cinese. Nasce così nel 2016 il brand Veronica Amati, tramite cui Veronica, riesce a coniugare le sue tante peculiarità dando vita a matrimoni indimenticabili per cui oggi, anche tra gli sposi cinesi, è un punto di riferimento. Ideatrice dell’innovativo percorso di formazione “The Destiny of Wedding” è fermamente convinta dell’importanza dell’aggiornamento costante per i professionisti del Wedding e del Destination Wedding".

Moglie del produttore cinematografico Edmondo Amati, Tasciotti nella sua attività imprenditoriale ne usa il cognome. Secondo quanto riporta Tusciaweb, Veronica Tasciotti è “figlia d’arte” politicamente parlando. Sua madre è Fosca Mauri Tasciotti, ex assessora al comune di Viterbo.