Vernice "mangia smog" non solo nei murales: il comune la userà per tutte le manutenzioni

Pittura antibatterica “mangia smog” negli interventi di manutenzione pubblica che interessano la Capitale. È questa la decisione che ha messo d’accordo tutti i rappresentanti di maggioranza ed opposizione che, il 9 gennaio, si sono presentati in Aula Giulio Cesare.

Il provvedimento che ha messo d'accordo tutti

“Le buone pratiche in materia di ambiente rendono con il tempo l’ente virtuoso” ha commentato Rachele Mussolini, prima firmataria della delibera dedicata all’utilizzo di tecnologie utili alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Il provvedimento, passato con i voti di tutti e 32 i consiglieri presenti “non solo va in questa direzione” ha aggiunto Mussolini “ma va soprattutto incontro ai cittadini”. Chi abita in una città che decide di dotare vernici “mangia smog”, avrà in tal modo “benefici in termini di salubrità dell’aria”.

Le vernici mangia smog nei murales di Roma

Vernici del tipo che vuole far impiegare il Campidoglio, sono già presenti in città. Ci sono noti street artist che ne fanno ricorso. Tra questi sicuramente figura Maria Ginzburg che, in collaborazione con il municipio VIII ed Atac, nel febbraio del 2022 ha realizzato un “green wall” nel piazzale antistante la fermata metropolitana di Garbatella. Per restare nello stesso quadrante si può citare il murale di JDL contro l’omofobia che è stato dipinto sempre con vernici mangia smog in via Tessalonica, sulla parete dell’istituto tecnico industriale Armellini. Il primo della serie è stato però quello di Iena Cruz che campeggia tra via del Gazometro e via del Porto Fluviale. Più di recente, pitture anti-smog, sono invece state impiegate all'uscita della metro di Rebibbia.

Una vernice antibatterica e anti-inquinante

Le vernici cui mira il Campidoglio, ha spiegato Rachele Mussolini, sono “un presidio tecnologico a base di idropittura che, se applicata nei tanti edifici pubblici, va a svolgere la doppia fase antibatterica-antivirale e anti agenti inquinanti con riduzioni percentuali altissime”. “Parliamo di un prodotto di ultima generazione che attiva le proprietà anti-inquinamento e antibatteriche, grazie alla luce solare e artificiale, riducendo l'inquinamento e i costi energetici – ha sottolineato anche il consigliere democratico Riccardo Corbucci, l’altro primo firmatario della proposta – È una tecnologia – ha ricordato - che venne già testata a Roma con successo nel 2007 nel tunnel Umberto I e più recentemente con dei bellissimi murales nel quartiere Ostiense”.

La riduzione delle emissioni inquinanti

L’impiego di questa vernice, già approvato dalla commissione lavori pubblici presieduta da Antonio Stampete, consentirà alla Capitale di fare un altro passo in avanti verso l’ambizioso obiettivo a cui si è candidata: l’abbattimento delle emissioni entro il 2030 ed il loro azzeramento entro il 2050. Le vernici mangia smog, da sole, non basteranno. Ma insieme al piano per ridurre le emissioni inquinanti, approvato lo scorso settembre, fornirà il proprio contributo.