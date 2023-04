Lo sfacelo del cimitero Verano: loculi aperti, muffa e acqua che allaga le tombe

Rubinetti che non si chiudono dai quali “da un anno”, raccontano i visitatori, scorre l’acqua senza che nessuno sia intervenuto per aggiustarli; lapidi spaccate e loculi aperti con le ossa dei defunti in bella vista. Succede nella zona del ‘Bassopiano’ al cimitero Verano, lo storico luogo di sepoltura dei romani. E’ li da almeno venti secoli ma di monumentale oggi resta solo il degrado.

Al cimitero Verano loculi aperti e tombe allagate

Sono decine i video che familiari e amici in visita ai propri cari scomparsi girano ogni giorno per denunciare lo sfacelo del camposanto. In un’altra area l’acqua scorre talmente copiosa che nel tempo ha creato una sorta di stagno che allaga le tombe a terra limitrofe. “E’ una vergogna” - commentano gli autori dei girati protestando contro quelle condizioni disastrose. Nel dicembre scorso ignoti hanno anche portato via delle lucine di Natale dalla tomba in cui riposa Giada De Pace, la ragazza di 25 anni morta nel giugno del 2021 dopo un intervento chirurgico.

“Reti 'pollaio', marmi rotti, nastri e cumuli di terra, pericolo per i visitatori e infiltrazioni nelle sepolture non sono ulteriormente tollerabili” - commenta il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori, che chiede anche alla magistratura di intervenire per far luce su quanto accade al Verano.

La lega chiede intervento della magistratura

Intanto giovedì prossimo, con alle spalle la chiusura del TMB di Rocca Cencia, in Aula Giulio Cesare ci sarà un consiglio straordinario sull’azienda. “Presenteremo un ordine del giorno - annuncia Santori - per avere risposte su tutte le inadempienze registrate in questi mesi, non soltanto nei servizi cimiteriali”. E per chiedere anche a che punto è quel piano da 7 milioni di euro annunciato dal Campidoglio ormai oltre un anno fa i cui effetti, dal Verano a Prima Porta, non si vedono.