Ecco perché contro la vendita della sede Ater è stato presentato un nuovo esposto

Non sarà una dismissione facile, quella che Ater Roma sta provando a portare a termine da ormai due anni relativa alla sede di Lungotevere Tor di Nona 1. L'azienda territoriale che gestisce quasi 50.000 immobili sul territorio capitolino per conto della Regione Lazio, ha sostanzialmente "promesso" il suo quartier generale a due passi da piazza Navona a Inail, per 34.000.000 di euro. Ma ci potrebbe essere un nuovo intoppo all'orizzonte.

Ater Roma e il tentativo di vendere la sede a Inail

A novembre 2022 l'uscente giunta regionale ha sciolto il consiglio d'amministrazione di Ater Roma, l'ultimo atto prima delle dimissioni di Nicola Zingaretti diventato deputato. Già in quei giorni la polemica politica deflagrò, tirando in ballo proprio la vendita della sede di lungotevere Tor di Nona 1. Fratelli d'Italia accusò l'amministrazione della Pisana di aver punito i consiglieri d'amministrazione contrari a quella che, per la consigliera Laura Corrotti era "una svendita". Tre mesi dopo Luciano Ciocchetti, appena eletto deputato sempre nelle fila di FdI, presentava un esposto all'Anticorruzione che il 7 febbraio faceva partire un'istruttoria sul piano di vendita dello storico immobile.

L'istruttoria sulla compravendita aperta a febbraio dall'Anticorruzione

Per l'Autorità le argomentazioni di Ater rispetto alle modalità di vendita non erano sufficienti: il sospetto, infatti, era che non si fosse rispettato il Codice dei Contratti e le norme della contabilità dello Stato. L'Anac si basava anche su un Regio Decreto del 1924, in base al quale i beni immobili pubblici devono essere dismessi tramite pubblico incanto. Ma c'è di più: per l'Autorità "non risultano tutti gli elementi utili ad escludere l’applicazione del Codice dei contratti". L'istruttoria si è conclusa il 21 aprile in maniera positiva per Ater Roma, ma sembrava anche che l'interesse di Inail fosse venuto meno: l'Agenzia delle Dogane, che avrebbe dovuto trasferirsi a lungotevere Tor di Nona, aveva cambiato idea. A quanto pare, però, nello stesso periodo Inail già aveva iniziato a trattare con il Governo, nello specifico con il dipartimento servizi strutturali in seno alla presidenza del Consiglio.

Il nuovo esposto: ecco perché Ater non potrebbe cedere l'immobile

Ed è su questo passaggio che si articola il nuovo esposto, depositato il 16 maggio in Anac da parte di due ex consiglieri di Ater Roma: il vicepresidente Ulderico Granata e Gianfranco Bafundi. Entrambi, tra l'altro, in corsa per sostituire il commissario straordinario Eriprando Guerritore. Secondo quanto si legge nel documento che RomaToday ha potuto visionare, l'Anticorruzione ha sì dichiarato conclusa l'istruttoria sulla compravendita della sede, ma "non è entrata nel merito della questione" essendo venuta meno la procedura di vendita. Anac "si è limitata a rilevare come la procedura fosse stata avviata in virtù della normativa e non già ha dichiarato che la stessa fosse conforme alle prescrizioni di legge". Il motivo è il seguente: non si può vendere un immobile pubblico se dentro ci sono altri soggetti, con contratti di locazione in essere.

Un ristorante e un teatro nello stesso edificio

E a quanto pare questo è il caso di lungotevere Tor di Nona 1, dove hanno sede un'associazione teatrale e un'attività di ristorazione. Entrambe in locali interni all'immobile dove Ater Roma ha il suo quartier generale. Qualora i contratti anche di una sola delle due realtà risultassero ancora attivi, in base al comma 4 dell'articolo 8 del Dl 31 maggio 2010, la compravendita non potrebbe andare in porto "e se Anac non avesse chiuso l'istruttoria, non avrebbe potuto far altro che riscontrarlo", si legge nell'esposto.

Inail vuole prendere possesso della sede a giugno

La strada per la dismissione da 34.000.000 di euro, quindi, è tortuosa. Giovedì 18 maggio alle 15 ci sarà una commissione regionale ad hoc sul tema, alla quale dovrebbero essere presenti i vertici Ater Roma (o il commissario Guerritore o il direttore generale Manuelli). Nel frattempo, a quanto apprende RomaToday, il dipartimento servizi strumentali della presidenza del Consiglio avrebbe messo in agenda di iniziare il trasloco degli uffici a inizio giugno, con i dipendenti Ater che la prossima settimana dovrebbero essere per forza di cosa trasferiti altrove (piazza dei Navigatori e Valle Aurelia). Un aspetto che non passerà sotto silenzio: i sindacati sono già da tempo sul piede di guerra.