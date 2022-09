Ater, l’alienazione degli alloggi di pregio alimenta le divisioni: "Basta vendite in nome del bilancio"

Non è a rischio fallimento. Ater di Roma ha fatto sapere di essere a buon punto nel processo di risanamento del suo debito. Entro la fine dell’anno l’azienda conta di ridurre significativamente l’esposizione, causata dal mancato pagamento negli anni dell’Ici e poi dell’Imu. Però è un fatto che, il percorso di risanamento, passa anche per l’alienazione dei suoi alloggi di pregio. Quasi 3600 appartamenti con cui Ater punta ad ottenere 150milioni di euro da destinare proprio al pagamento del debito.

Le critiche interne alla maggioranza

La decisione di dismettere parte del proprio patrimonio, anche per esigenze di risanamento, è stata presa dalla giunta Zingaretti ma deve essere ratificata dal consiglio regionale. Un risultato che non è quindi scontato visto che, anche nella maggioranza, c’è chi non guarda di buon occhio a quest’operazione. E’ il caso di Marco Cacciatore, l’ex M5s passato con Europa Verde. “In generale sono decisamente contrario alla dismissione del patrimonio pubblico, perché così si riducono gli strumenti di intervento istituzionale per garantire un diritto fondamentale qual è quello alla casa” ha sottolineato Cacciatore “Bisogna puntare invece all'ottimizzazione del patrimonio Ater, pensando a soluzioni di collaborazione con i Comuni (primi creditori) per la questione dei debiti di Ater, senza nuove edificazioni e piuttosto guadagnando spazi abitativi negli immobili già esistenti in tutta Roma”.

Poi nel merito il consigliere dei Verdi ha espresso una serie di criticità ad esempio in relazione “la valore di riferimento degli immobili” ed anche “sul tema della mobilità degli inquilini, cui deve essere comunque garantito il diritto all’abitare”. Tema, quest’ultimo, caro anche ad alcuni esponenti democratici, come Yuri Trombetti, il presidente della commissione comunale al patrimonio.

Usb contro la vendita

Anche nel campo della sinistra sindacale, il piano di dismissione pensato dall’Ater non incontro troppi consensi. Asia Usb si è dichiarata “contraria a qualsiasi processo di dismissione di patrimoni pubblico”ed ha per questo chiesto di interrompere i continui piani vendita fatti in nome del bilancio”. Perché, ha ricordato il sindacato di base, sarebbe il secondo in pochi anni (l’altro ha riguardato 7500 alloggi). E nel caso di specie, quello attualmente al vaglio del consiglio regionale, secondo Asia Usb finirebbe per trasformarsi in “una beffa ai danni di molti inquilini che, anche se propensi all’acquisto, dovranno sborsare prezzi più alti di chi negli stessi stabili ha acquistato anni fa, quando la determinazione dei prezzi seguiva meccanismi diversi”.

Le domande senza risposta

Insomma il piano dell’Ater di Roma, che con la vendita dei suoi gioielli mira anche ad investire per avere nuovi alloggi - il piano destina alle nuove costruzioni ed all’acquisizione degli immobili, 218milioni di euro – sta alimentando un certo dibattito anche tra le fila del fuoco amico. Un dibattito cui certo non si sottraggono neppure gli esponenti dell’opposizione regionale. Così ad esempio Laura Corrotti (FdI) ha sottolineato che, anche nella seduta della commissione patrimonio convocata per valutare la delibera “ nessun dato è stato fornito sulla morosità attuale, sugli immobili occupati e su quanti di quelli occupati sono oggetto della vendita” ha commentato “non si sa se esista uno studio di quanti immobili verranno venduti e dove sono gli alloggi previsti per coloro che non aderiranno al piano e saranno costretti a lasciare l’abitazione dopo cinque anni” ha aggiunto la consigliera di Fratelli d’Italia. Tante domande sugli effetti della delibera a cui, da più fronti, vengono chieste delle risposte.