Vele di Calatrava, collaudi previsti per il 2025, ma per terminare il complesso non basterà il Giubileo

Una delle due vele che Calatrava aveva iniziato a realizzare a Tor Vergata verrà ultimata e collaudata entro marzo del 2023. La conferma è arrivata nel corso dell’ultima seduta della commissione Giubileo che è stata impiegata proprio per verificare il rispetto del cronoprogramma.

La prima fase di interventi

Il complesso, di proprietà del Demanio, ha ricevuto un importante investimento. Sono stati stanziati 70 milioni di euro per tre differenti interventi. Il primo, del valore di 13 milioni di euro, riguarda la messa in sicurezza ed il collaudo statico di un immobile che, anche se incompleto, ha già 20 anni di vita. Queste operazioni riguardano tutte e due le strutture, sia il Palanuoto che il Palasport anche se, i maggiori investimenti, sono riservati al primo dei due che è quello di cui è stata realizzata una copertura metallica.

La sistemazione dell'arena: la vela scoperta

Sono invece 37 i milioni a disposizione per completare, almeno in parte, il Palasport. Di questo secondo lotto, è stato annunciato in commissione che, “giovedì (25 gennaio ndr) sarà contrattualizzato l’intervento” almeno per 28 milioni di lavori. Consentiranno di terminare le gradinate, realizzare le opere di finitura esterne, realizzare l’impianto d’illuminazione, superare le barriere architettoniche e realizzare i servizi igienici. Serviranno, nel complesso, per impiegare il Palasport come “un’arena scoperta” ad uso dei pellegrini.

I lavori all'esterno

Un’ultima parte dei lavori è quella che, con 20 milioni (10,6 dei quali messi dal Demanio) si procederà alla sistemazione a verde dell’area esterna del lotto, finalizzata alla fruizione degli spazi per il Giubileo 2025, per altri eventi e per l’apertura e fruibilità del sito da parte della cittadinanza. Con quest’ultima fase di cantiere si procederà a realizzare le strade di accesso al complesso, a sistemare i sottoservizi ed a creare il necessario parcheggio.

Il cronoprogramma

“La stazione appaltante ha riferito che le attività stanno avanzando in linea con il cronoprogramma: i lavori di messa in sicurezza saranno conclusi entro la fine di Gennaio, quelli di completamento del Palasport sono in fase di realizzazione ed, infine, per i lavori di sistemazione delle aree esterne si è in fase di aggiudicazione della gara. Salvo eventuali contrattempi, i lavori termineranno entro Dicembre 2024 e il collaudo si prevede per il primo trimestre del 2025” ha sintetizzato il presidente della commissione Giubileo Dario Nanni.

Ad ogni modo, il presidente della commissione Giubileo ha promesso che “nelle prossime settimane la Commissione organizzerà un sopralluogo per monitorare i lavori che si stanno realizzando nel rispetto dei tempi previsti”. Non saranno comunque lavori dai quali aspettarsi il completamento delle Vele. Il Giubileo servirà infatti per riavviare un motore, rimasto fermo per troppo tempo. Un motore che ha ripreso a funzionare soprattutto dopo l'acquisizione del complesso da parte del Demanio. "Ma i due anni di transizione - ha auspicato la direzione generale del Campidoglio, intervenuta in commissione - dovranno essere impiegati per sviluppare idee e far partire progetti". Perché il futuro delle vele, dopo l'anno santo, è ancora tutto da scrivere.