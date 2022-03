La Vela di Calatrava sarà completata per il Giubileo

Terminare la Vela di Calatrava non tra i progetti messi in cantiere per i prossimi 180 giorni. Però è comunque un obiettivo che l’amministrazione cittadina ha intenzione di realizzare in tre anni. Entro il Giubileo.

Terminare l'opera per il Giubileo del 2025

A riaccendere i riflettori sull’opera dell’archistar spagnola ha provveduto Roberto Gualtieri, nel corso di un incontro svoltosi, il 10 marzo, nella sede della stampa estera. "Completeremo la Vela di Calatrava di Tor Vergata. Stiamo cercando di mettere in coerenza i vari passaggi” ha dichiarato il primo cittadino.

“L'obiettivo è che la vela possa svolgere un ruolo nel Giubileo come polo di accoglienza per alcuni grandi eventi. Poi che possa far parte dell'Expo e infine nel futuro del post Expo. La vocazione sarà mista: scienza, salute e sport. Come si combineranno e quale sarà il progetto architettonico finale è oggetto di un lavoro in corso”.

Di chi è la Vela di Calatrava

L’intenzione di completare l’intervento urbanistico, avviato in previsione dei mondiali di nuoto del 2009, è da anni nell’agenda del governo. Nella legge di bilancio del 2020, infatti, era stato previsto anche un importante stanziamento, di 325 milioni di euro, da destinare alla “Vela”. Prima però bisognava definire un contenzioso tra l’Ateneo di Tor Vergata e la Vianini Lavori Spa. Ed infatti della somma messa in bilancio, 25 milioni servivano proprio a chiudere quella pratica. Lo scorso anno l'operazione si è definitivamente conclusa. Una volta risolto il contenzioso, l’ateneo romano ha poi rinunciato alla proprietà dell’area, che è stata trasferita il 26 marzo 2021 al demanio dello stato.

La regia al Campidoglio

"Il demanio è ora il proprietario della Vela di Calatrava - ha infatti ricordato Gualtieri – Servirà quindi un coordinamento tra progettazione del demanio, il piano Expo a cura di Carlo Ratti e il Campidoglio” . E proprio per favorire quest’operazione, il sindaco ha dichiarato di aver “approvato una memoria di giunta” finalizzata ad attribuire “il coordinamento all'assessore all'urbanistica”. In meno di tre anni dovrà trasformare, l'attuale scheletro che troneggia a Tor Vergata, in un'infrastruttura in grado di ospitare gli appuntamenti più importanti che attendono la Capitale.