Veicoli elettrici ed ibridi, la Regione riapre il bando: i contributi sono a fondo perduto

Fondi a disposizione per acquistare mezzi elettrici ed ibridi. La Regione Lazio ha deciso, a partire da martedì 2 novembre, di riaprire un bando cui possono partecipare tassisti ed aziende, per chiedere delle sovvenzioni utili a dotarsi di mezzi a basso impatto ambientale.

La seconda tranche dei fondi

“Sono 654 le domande risultate utili, per un contributo complessivo di 8,5 milioni di euro richiesto dalle micro, piccole e medie imprese e titolari di licenze taxi e Ncc operanti nel Lazio che, con agli aiuti previsti dal bando sulla mobilità sostenibile, potranno acquistare un nuovo veicolo a basso impatto ambientale”ha ricordato l’assessore allo Sviluppo economico ed alle start-up Paolo Orneli.

L’ente regionale, dopo “il grande successi di partecipazione all’avviso pubblico sul trasporto sostenibile – ha ricordato Orneli, ha deciso di riaprire il bando, in modo da portare “a completo esaurimento l’intera dotazione finanziaria di 10 milioni di euro” ha precisato l’assessore allo Sviluppo economico.

Verso la transizione ecologica

“Sono molto soddisfatta di questa grande partecipazione, che oltre a sancire il successo del bando testimonia una buona risposta alle politiche regionali per lo sviluppo sostenibile – ha commentato l’assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi – Si tratta di una misura preziosa per portare una mobilità più intelligente e sostenibile nelle nostre città, che s’inserisce in quel percorso composito della transizione ecologica che, dall’energia alla ricerca e formazione, coinvolge in maniera trasversale tutti i settori strategici della nostra società”.

Le cifre a disposizione

Il bando destina un contributo a fondo perduto a Micro, piccole e medio imprese ed ai titolari di licenza Taxi – Ncc, operanti nel Lazio per l’acquisto di mezzi di trasporto poco impattanti. Il contributo sarà diversificato in base alla tipologia del mezzo di trasporto, furgoni o veicoli elettrici, ibridi o a metano, e andrà da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro; il contributo totale massimo che potrà ricevere un beneficiario (in caso si tratti di un’impresa) sarà di 150.000 euro.