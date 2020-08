Varchi Ztl spenti per il covid, dopo le proteste il Comune batte un colpo: i permessi dei residenti verranno prorogati

Non ci sarà un vero e proprio rimborso ma i permessi verranno estesi per un tempo pari a quello di sospensione del servizio. Il Comune di Roma prorogherà le autorizzazioni per gli accessi nell'area Ztl per i residenti del Centro storico. I varchi, lo ricordiamo, sono spenti dallo scorso marzo e fino al prossimo 31 agosto.

Sei mesi, per l'emergenza coronavirus, durante i quali però gli abitanti hanno di fatto pagato un servizio (dal costo di circa 300 euro l'anno) che non è stato erogato. In assenza di indicazioni da parte del Campidoglio sul da farsi, hanno bombardato gli uffici con richieste di rimborso, minacciando di ricorrere al Tar se dall'ente locale non fosse arrivata una qualche forma di risarcimento.

A portare avanti le loro istanze i comitati di zona con una serie di lettere inviate per mesi alle istituzioni senza risposta, fino al responso di questi giorni arrivato su esplicito sollecito dello stesso Capo di Gabinetto della sindaca Virginia Raggi. "Gli uffici stanno definendo un provvedimento per la proroga dei permessi Ztl" confermano a RomaToday dall'assessorato ai Trasporti.

"Finalmente una risposta" commenta il presidente del comitato Campo Marzio, capofila della protesta, Roberto Tomassi. "Da settimane attendevamo un segno di vita e di questo ringraziamo". Certo, è presto comunque per cantare vittoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo fatto presente all'assessore che ci sono residenti a cui il permesso è scaduto o è in scadenza. Senza un rinnovo rischiamo di prendere multe, anche se i varchi sono spenti. In questo senso servono chiarimenti". La proroga varrà anche per chi rinnova il permesso? "Serve una norma transitoria che dia indicazioni, invitiamo il Comune ad accelerare su questo".