Europee, Vannacci: "Classi separate per disabili". Dura condanna da FdI nel Lazio

L'ultima intervista di Roberto Vannacci sta creando più di un problema alla Lega in vista delle prossime elezioni Europee. Il generale dell'Esercito candidato da Salvini come capolista nel Centro Italia, ha rilasciato a La Stampa alcune dichiarazioni che hanno scatenato l'indignazione di molti esponenti di sinistra, ma non solo. Anche da Fratelli d'Italia del Lazio e dal Senato arrivano prese di posizione nette e opposte.

Vannacci e le classi separate per disabili

Vannacci, ormai noto per le sue idee divisive e le sue esternazioni provocatorie, al quotidiano di Torino si è espresso sull'opportunità di riservare classi separate per gli studenti con disabilità: "Aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare. Non è discriminatorio. Per gli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti“. Condanna da diversi esponenti del Pd, Azione, dalle associazioni come la Federazione italiana per il superamento dell'handicap e l'associazione italiana persone Down.

FdI prende le distanze

Ma l'esternazione del militare, che ricordiamo l'8 e 9 giugno sarà sulla scheda elettorale come capolista della Lega anche nelle urne di Roma e del Lazio, ha lasciato di stucco anche due alleati del Carroccio. Il senatore Luciano Ciocchetti e l'assessore alle politiche sociali della Regione Massimiliano Maselli hanno ritenuto opportuno prendere le distanze: "Ci siamo trovati di fronte a delle dichiarazioni che sfidano i principi fondamentali di inclusione e dignità umana - hanno detto -. Le parole di Vannacci, che propone la separazione dei ragazzi con disabilità dai normodotati, hanno destato il nostro grande stupore. È con profonda convinzione che ribadiamo l'importanza di un approccio che ponga al centro la persona, senza distinzioni o discriminazioni. Le politiche del Governo nazionale e della giunta Rocca si ergono su valori di integrazione, inclusione sociale e solidarietà, promuovendo azioni concrete per favorire l'inclusione e il benessere di tutti i cittadini, inclusi coloro che sono più vulnerabili".