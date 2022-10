Valorizzazione dei fiumi e delle aree marine protette: dalla regione nuovi stanziamenti

Migliorare la governance dei corsi d’acqua e dei laghi. Ed ora anche delle riserve marine. La regione Lazio ha infatti deciso d’impegnarsi, oltre che alla stipula dei contratti di fiume, anche di quelli destinati alla aree marine protette.

A cosa serve la stipula dei contratti

In tutti e due i casi si tratta di strumenti che servono a migliorare la gestione, fissando dei paletti per una continua collaborazione tra attori pubblici e privati. Per arrivare alla firma di un contratto infatti, vale per i fiumi come per le secche di Tor Paterno, si parte dalla stesura di un manifesto di intenti. Poi si avvia un’indagine conoscitiva sulle condizioni in cui versa il corso d’acqua o la riserva marina. Poi si fissa un programma strategico e, successivamente, si decide quale sia il piano d’azione da seguire. Quest’ultimo serve ad indicare la strada per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel manifesto d’intenti.

I fondi a disposizione

Questi processi, nel caso dei fiumi come in quello delle riserve marine, sono supportati dalla regione e sono seguiti da un apposito ufficio di scopo. Grazie alla delibera appena votata dalla giunta Zingaretti, ci sono altri fondi per realizzare questi obiettivi. La somma è di 133 mila euro e serve per il monitoraggio e l’attuazione dei contratti di fiume già sottoscritti e per i dare seguito a quelli che si vogliono siglare con l’area marina protetta dell’ente regionale Romanatura (Secche di Tor Paterno) e quella di Santo Stefano del Comune di Ventotene.

Strumenti partecipativi per valorizzare l'ambiente

“Siamo orgogliosi di essere tra le prime regioni che hanno deciso di puntare su questi strumenti partecipativi per tutelare e valorizzare l’ambiente, coinvolgendo comuni, enti parco, associazioni, società e cittadini che vogliono collaborare nel prendersi cura del territorio e delle nostre straordinarie risorse ambientali con azioni concrete” ha commentato Cristiana Avenali, responsabile dei contratti di fiume.

Le aree marine protette

“Dopo la sottoscrizione dei contratti e la grande partecipazione, non ci fermiamo e continuiamo a sostenere i nostri contratti firmati nella fase di monitoraggio dell’attuazione delle azioni e nel monitoraggio delle possibili risorse necessarie per l’attuazione delle azioni previste. Così come sosteniamo quello che è un nostro fiore all’occhiello”. Il riferimento è ai contratti per le aree marine protette, un unicum nel panorama nazionale. Per quella che riguarda la riserva marina che si sviluppa a largo di Torvajanica, sono già al lavoro enti come Romanatura, il municipio, i pescatori ed alcune associazioni del territorio. Insieme alla regione troveranno il modo di valorizzare il prezioso scrigno di biodiversità che ospita i delfini tursiopi ed una sorprendente barriera corallina.