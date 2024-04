La valle del Sacco festeggia. Parte la bonifica dai rifiuti pericolosi a Colleferro

Dopo quasi vent'anni di attesa, la discarica per rifiuti pericolosi di Colleferro verrà messa in sicurezza. I lavori riguarderanno il sito denominato Arpa 2 (perché ha la forma dello strumento musicale) dove nel 2005, in seguito al rinvenimento di alte concentrazioni di esaclorocicloesano in campioni di latte prelevati presso aziende zootecniche, partì lo stato di emergenza socio-economico-ambientale della Valle del Sacco. A proclamarlo fu la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I lavori sono già partiti e termineranno tra poco più di un anno. Venerdì mattina il presidente della Regione, Francesco Rocca, insieme all'assessore all'Ambiente, Elena Palazzo, a quello ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, al sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e alla direttrice del ciclo regionale dei rifiuti, Wanda D'Ercole, hanno effettuato un sopralluogo per monitorare l'andamento del cantiere. Arsenico, piombo, fitofarmaci, idrocarburi e antiparassitari. C'è di tutto sotto terra. La contaminazione arriva fino a 20 metri in profondità in alcuni punti. E infatti fin lì le ruspe scaveranno. In realtà sono già in azione, con le opere necessarie a proteggere dall'acqua la futura discarica. "Sarà realizzato un diaframma a forma di C che andrà sotto terra fino a 23 metri, dove non c'è traccia di acqua - ha spiegato D'Ercole - e si svilupperà per 90 metri. In questo modo arriverà solo acqua piovana e non più acqua di scorrimento".

I lavori nella valle del Sacco

La caratterizzazione dei rifiuti e dei contaminanti è stata già fatta, quindi i tecnici sanno dove il terreno è contaminato e dove non lo è. In questo modo potranno procedere togliendo la terra che molto probabilmente non è contaminata, la confineranno e analizzeranno ulteriormente sistemandola in alcune baie limitrofe già approntate: se quella terra verrà confermata non contaminata allora sarà utilizzata per ricoprire gli scavi in atto in altri 6 siti (pure questi in via di messa in sicurezza definitiva) del consorzio industriale di Colleferro. Viceversa la terra contaminata verrà riportata da dove è stata presa e sistemata su più strati fino al completamento della "discarica al rovescio" che poi sarà chiusa con il capping. Si stima che ci siano più di 50mila metri cubi di terreno contaminato a fronte dei quali ne verranno "restituti" altrettanti di terreno pulito. "La sicurezza rispetto all'intervento che stiamo facendo è massima", ha garantito D'Ercole al presidente Rocca spiegandogli tutti i passaggi delle varie operazioni e le accortezze adottate.

L'invasione totale sarà di 175mila metri cubi. Il costo dell'intervento è pari a 7 milioni di euro, l'80% sarà coperto dalla società SE.CO.SV.IM. in qualità di proprietario non responsabile. "Il progetto prevede l'escavazione dei rifiuti presenti e dei terreni fino al raggiungimento degli strati idonei alla posa del pacchetto di impermeabilizzazione del bacino e degli interventi di messa in sicurezza permanente", ha spiegato ancora D'Ercole. Inizialmente il territorio interessato dalla stato di emergenza della Valle del Sacco è stato quello dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano in provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in provincia di Frosinone. L'area è stata successivamente estesa fino a comprendere un'estensione totale di oltre 72 km quadrati. Da allora, l'intera zona ha vissuto una profonda crisi economica, con la fuga di numerose aziende e la mancanza di nuovi investimenti.

Rocca: "Enorme lavoro di squadra"

"Era ora. Questo è un territorio che ha sofferto tantissimo. Da quando sono presidente questa è una delle più grandi soddisfazioni" ha commentato il presidente Rocca, ha commentato così il via alle operazioni di messa in sicurezza del sito denominato Arpa2 a Colleferro. Un luogo simbolo dell'inquinamento della Valle del Sacco, iniziato quasi 20 anni fa. "Ringrazio gli assessori Ghera e Palazzo, è stato fatto un lavoro di squadra enorme - ha spiegato Rocca - questa è un'area ferita, umiliata e mortificata, e noi vogliamo fare in modo che queste comunità tornino a godere in pienezza dei loro territori, riportando anche il benessere economico, e quindi che si possa tornare a investire in sicurezza in queste terre così belle anche. È una giornata di soddisfazione".

Per il governatore "l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori di messa in sicurezza dell'area rappresentano un passo significativo anche per la riperimetrazione del Sin. Solo monitorando da vicino gli studi condotti dagli enti scientifici che si stanno portando avanti potremo comprendere appieno l'entità del problema. All'Arpa, infatti, è stato conferito il compito di determinare i valori di fondo rilevati nel suolo e nel sottosuolo, mentre al CNR quello di farlo per le acque sotterranee. Tutto ciò richiederà un impegno continuo e coordinato da parte di tutte le parti interessate. Collaborando con il Ministero dell'Ambiente e altri enti, ci impegniamo, quindi, a completare con successo questa importante missione, rendendo la Valle del Sacco nuovamente una risorsa preziosa e sostenibile per le generazioni future".

La priorità della Regione "è garantire la tutela dell'ambiente e la sicurezza della popolazione, e questo intervento segna un significativo progresso verso tale obiettivo - ha concluso Rocca - si tratta, comunque, di un compito vasto che abbraccia le province di Roma e Frosinone, ma fondamentale per garantire alla Valle del Sacco di essere liberata dall'inquinamento".

(Fonte agenzia Dire)