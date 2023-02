Regionali al vetriolo: è (ancora) polemica sul candidato Pd che offre il pranzo al centro anziani

Dal comizio elettorale al centro anziani Bel Respiro, nel cuore di Villa Pamphilj, al pranzo offerto agli ospiti della bocciofila del Quattro Venti. Il tour a Monteverde dell’assessore regionale uscente, Massimiliano Valeriani, accende la campagna elettorale per la conquista della Pisana. Presidenza della Regione e consiglio regionale.

L'accusa della Lega: "campagna elettorale a spese dei cittadini”

“Nel giro di una settimana il Partito democratico con tutto il gruppo della sezione di Donna Olimpia, compresi consiglieri municipali e assessori del Municipio XII, fa il giro dei luoghi istituzionali di proprietà di Roma Capitale per fare campagna elettorale a spese dei cittadini” - tuonano il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, e quello in via Fabiola, Giovanni Picone. “Il silenzio assordante del Sindaco e del presidente del Municipio XII non è più tollerabile” - rimproverano i leghisti ai colleghi dem ricordando come per l’utilizzo di sale e luoghi pubblici di proprietà esista uno specifico regolamento capitolino che ne disciplina l’utilizzo per finalità pubbliche, sociali e associative distinguendole da un utilizzo meramente elettorale o di partito.

“Partecipanti si dimettano”

“Questi atti sono inaccettabili soprusi che calpestano le istituzioni” - aggiungono Santori e Picone chiedendo risposte e provvedimenti sia sul piano politico che su quello della magistratura contabile. Pronta la segnalazione alla Corte dei Conti per peculato. “La sinistra approfitta dei cittadini e degli spazi pubblici, li sfrutta senza vergogna per i propri fini e per tornaconto elettorale. La Lega - concludono i due consiglieri del Carroccio romano - chiede le dimissioni di tutti i partecipanti a questi squallidi incontri”.