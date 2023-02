La polemica sull’ex assessore dem che fa campagna elettorale nel centro anziani

Un appuntamento elettorale, un “comizio” ad una settimana dal voto per le regionali, dentro il centro anziani Bel Respiro: quello ospitato nell’immobile comunale nel bel mezzo di Villa Pamphilj. E’ polemica sull’incontro di venerdì pomeriggio di Massimiliano Valeriani, assessore uscente della Regione Lazio che si candida al consiglio, con la terza età di Monteverde e dintorni.

Valeriani e il "comizio" elettorale nel centro anziani

“Un comizio elettorale in un immobile di proprietà comunale organizzato da un consigliere del Pd del Municipio XII, alla presenza dell’assessore Bomarsi, è un fatto grave che merita di essere chiarito forse non solo sul piano politico” - tuona il capogruppo della Lega di via Fabiola, Giovanni Picone.

“Forse qualcuno proprio sull’esperienza di questi 10 anni in Regione Lazio pensa davvero che si possano utilizzare strutture pubbliche, e quindi di tutti i cittadini, come sale per comizi o peggio ancora sedi di partito? Quanto accaduto - incalza il consigliere del Carroccio romano - ha scritto una delle peggiori pagine della storia del Partito Democratico su questo territorio, una grave mancanza di rispetto e decoro Istituzionale”. Picone ha depositato una interrogazione urgente al Presidente Tomassetti per chiedere chiarezza su quanto avvenuto, tutto testimoniato da foto e video pubblicati sui social. “Ricordo anche ai consiglieri del Partito Democratico attivi sul Municipio, che per l’utilizzo di sale e luoghi pubblici di proprietà esiste uno specifico regolamento capitolino che ne disciplina l’utilizzo per finalità pubbliche, sociali e associative distinguendole da un utilizzo meramente elettorale o di partito, con quest’ultima fattispecie che - ha sottolineato - ne prevede anche un costo a carico dei proponenti”. Duro il commento sui colleghi. “Al giovane consigliere del Partito Democratico del Municipio XII chiediamo di avere maggiore senso istituzionale, a Massimiliano Valeriani di vergognarsi e all’assessore Fabio Bomarsi di dimettersi immediatamente”.

La Lega: "Pronti a segnalazione Corte dei Conti, è peculato"

Rincara la dose anche il consigliere capitolino, Fabrizio Santori, insieme al collega di partito candidato alle regionali Tony Brugnolo: “Gualtieri dovrebbe spiegare ai cittadini se le normali procedure per l’utilizzo delle sale comunali o delle strutture di proprietà di Roma Capitale valgano solo per le opposizioni e le associazioni non vicine. Il pugno duro usato dal Campidoglio solo qualche mese fa per il convegno per la Giornata della Famiglia non è in linea con quanto accaduto in Municipio XII all’interno del Centro Anziani Bel Respiro. I regolamenti - ha scritto Santori - parlano chiaro”. La Lega è pronta anche a fare una segnalazione alla Corte dei Conti per peculato. “La stessa sinistra che a tutti i livelli di governo cittadino si erge a paladina dei beni comuni li tratta invece come propri. Imbarazzanti”.