Valentina Calderone è la nuova garante dei detenuti di Roma

Valentina Calderone è il nuovo Garante delle persone private della libertà personale di Roma capitale. E' stata eletta dall'assemblea capitolina con 25 voti alla quarta votazione, nonostante già alla terza fosse sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri (pari a 25) e non più dei due terzi. Succede a Gabriella Stramaccioni che era in proroga dal maggio 2022. Di area Pd, è laureata in Economia e da anni lavora per l'associazione A Buon Diritto di cui è direttrice. Per l'associazione si occupa principalmente di questioni relative agli abusi commessi in situazioni di privazione della libertà, di carcere e di immigrazione.

"Per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003, si è proceduto all’elezione da parte del consiglio comunale, e non più a nomina diretta del sindaco, così come prevede il nuovo regolamento approvato lo scorso settembre - scrive in una nota la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli - . Quello del Garante è un ruolo delicato e fondamentale a supporto della nostra amministrazione in tema di diritti umani, sociali e civili. Una figura istituzionale che permette di costruire e rafforzare il rapporto con le persone private della libertà, di comprendere dinamiche e problematiche soprattutto in questo particolare momento storico e di raccogliere sollecitazioni per migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri romane. Perché l’obiettivo primario è sempre quello della tutela della dignità della persona e il suo reinserimento all’interno della società. Ringrazio i consiglieri capitolini e rivolgo l’augurio di buon lavoro a Valentina Calderone".

“Desidero esprimere i miei migliori auguri di buon lavoro a Valentina Calderone, Garante neo eletta dall’assemblea capitolina per i diritti dei detenuti di Roma Capitale - dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale -. La sua importante esperienza sarà preziosa per il lavoro dell’amministrazione. A Gabriella Stramaccioni, Garante uscente, i ringraziamenti per il lavoro svolto e per la fruttuosa collaborazione nei progetti già avviati per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute".

"Roma vuole e deve essere anche la Capitale dei diritti, per questo il ruolo che da oggi la Calderone va a ricoprire è fondamentale e al tempo stesso delicato, soprattutto per i tanti progetti che si potranno costruire nei percorsi di inclusione e rispetto della funzione rieducativa della pena, così come sancita dalla nostra Costituzione - afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia -. Auguri di buon lavoro dunque al nuovo Garante, nella certezza che saprà ricoprire al meglio questo incarico".

"E' una scelta di valore, che assegna ad un ruolo complesso e delicato, una figura impegnata attivamente da anni nella tutela dei diritti umani e in particolare di quelli dei detenuti - scrivono in un comunicato i consiglieri capitolini del Partito democratico, della Lista Civica Gualtieri, di Roma Futura, di Sinistra Civica Ecologista, di Europa Verde Ecologista e di Demos -. Quella odierna è una nomina molto importante, che rafforza l'autonomia della figura del Garante, oggi per la prima volta eletto attraverso il nostro voto in aula, dopo la modifica al regolamento sul Garante dello scorso settembre, che ha previsto l'elezione di questa figura da parte dell'Assemblea capitolina e non più con nomina diretta del sindaco. Alla nuova Garante auguriamo buon lavoro, consapevoli della responsabilità e della centralità del ruolo e del lavoro che si appresta a svolgere, soprattutto rispetto ai dati drammatici che testimoniano il malessere all'interno degli istituti penitenziari. Il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale è una figura chiave, che svolge un ruolo da intermediario tra le strutture detentive e la città, tutelando i diritti fondamentali e favorendo l'inclusione sociale delle persone private della libertà personale. Desideriamo ringraziare la precedente Garante, Gabriella Stramaccioni, per l'impegno e il lavoro fin qui svolto".