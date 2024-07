Valco San Paolo: a settembre l'inaugurazione della piscina chiusa dopo i mondiali del 2009

È tutto pronto per la riapertura della “piscina paesaggio”. L’impianto sportivo, progettato ed usato esclusivamente per i mondiali di nuoto del 2009, è rimasto chiuso per anni per problemi legati alla sua stabilità.

Il sopralluogo alla piscina di Valco San Paolo

Terminati gli interventi di ristrutturazione, il complesso, di proprietà comunale, è pronto per affrontare una “nuova vita”. A verificare le condizioni dell’impianto ha provveduto l’assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato, nel corso di un sopralluogo svolto con il minisindaco Amedeo Ciaccheri, la capogruppo democratica in Campidoglio Valeria Baglio ed il presidente della federazione italiana nuoto Paolo Barelli.

Le caratteristiche dell'impianto comunale

“Tanti anni dopo l’inizio dei lavori, finalmente l’impianto di Valco San Paolo è stato completato. Oggi abbiamo fatto un sopralluogo, a settembre ci sarà l’inaugurazione con il sindaco Gualtieri” ha spiegato Onorato, mostrando anche le caratteristiche del complesso “Ci sono due grandi piscine, una scoperta olimpionica e una coperta. Quella al chiuso con vasca da 50 metri che si può allungare per consentire di giocare partite professionistiche di pallanuoto. E poi ancora, troviamo: una vasca dedicata ai più piccoli, ampi spalti per il pubblico, bar, uffici, una palestra, parcheggi per atleti e ospiti”.

L’impianto è stato affidato alla Federnuoto ed arricchirà l’offerta sportiva dell’impiantistica cittadina. “Qui – ha promesso l’assessore – ci si potrà iscrivere a prezzi calmierati, per uno sport che sia veramente accessibile a tutti”.