Coronavirus, alla stazione Termini il nuovo hub per i vaccini anti Covid

Alla stazione Termini è stato inaugurato il nuovo hub per i vaccini anti Covid-19 della Regione Lazio: una struttura da 750mq che vanta 24 postazioni. Ad allestirlo la Asl Roma 1 insieme alla Croce Rossa Italiana.

Dopo i punti vaccinali aperti alla Nuvola dell’Eur, all’Auditorium Parco della Musica e presso l’area Lunga Sosta dell’aeroporto di Fiumicino si aggiunge un altro importantissimo spazio dedicato alle vaccinazioni anti-Covid, questa volta proprio nel cuore della Capitale.

Termini, l'hub per i vaccini anti Covid-19

L’hub Termini è dotato di 17 postazioni di anamnesi e 24 dedicate alla vaccinazione, sono inoltre presenti due postazioni ad uso esclusivo delle persone diversamente abili. Nel nuovo centro vaccinale saranno effettuati inizialmente 600 vaccini al giorno a partire dal personale scolastico, per poi aumentare progressivamente fino a 2.000 vaccinazioni al giorno a regime.

L’hub Termini si sviluppa su uno spazio di 750 metri quadri a cui si affianca una tenda di emergenza e, come nel caso degli altri punti vaccinali della Regione Lazio, lo spazio è organizzato per facilitare il percorso alla somministrazione del vaccino per le persone con più di 80 anni e in questo caso anche per le persone diversamente abili. Le procedure di anamnesi e raccolta del consenso informato sono digitalizzate, assicurando rapidità di esecuzione, rispetto di tutte le norme dell’igiene e della sicurezza e del comfort.

Il centro vaccinale nel week-end somministrerà il vaccino Astrazeneca a circa 700 operatori sanitari.

Il presidente Mattarella all'hub vaccinale della Nuvola all'Eur

Intanto, sempre oggi, al centro vaccinale alla Nuvola dell’Eur è arrivato in visita il presidente della Repubblica, Serrgio Mattarella. Ad accoglierlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Lo ringrazio per questo atto di sensibilità e vicinanza verso le operatrici e gli operatrici della sanità del Lazio impegnati nella grande campagna vaccinale in questo luogo simbolo dell’Italia, dove si può arrivare fino a 4mila somministrazioni al giorno. Con gli altri centri vaccinali è una vera fabbrica della speranza. Il Lazio - ha scritto Zingaretti - è rimasto in zona gialla e questo è importante per la nostra economia, ma continuiamo a tenera alta la guardia e a rispettare le regole. La campagna vaccinale va avanti, liberiamo l’Italia dal Covid per tornare a vivere”.

La prenotazione dei vaccini, ricordiamo, si effettua su piattaforma regionale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.