Vaccini, frase choc del consigliere ex M5s no vax: "In Israele fanno quello che i nazisti hanno fatto loro"

L'uscita dell'ex grillino Massimiliano Quaresima nell'Aula di Monteverde: "Li non hanno capito nulla dell'Olocausto". La condanna del Pd: "Va definitivamente espulso dall'Aula"

“In israele, dove non hanno capito nulla dell'Olocausto, stanno facendo con i vaccini le stesse cose che i nazisti hanno fatto loro”. E’ questa la frase choc pronunciata dal consigliere del Municipio XII, Massimiliano Quaresima, ex grillino che oggi siede tra gli scranni del Gruppo Misto.

L’infelice uscita durante la discussione in Aula della mozione presentata dal Pd per richiedere l’inserimento dei dipendenti capitolini tra le categorie con priorità nella somministrazione del vaccino anti Covid.

“Il Pd e i 5 siringhe continuano ad essere i pusher delle case farmaceutiche.Queste vaccinazioni sono pericolose, I vaccini sono farmaci sperimentali, oltretutto questi sono anche genici. Non potete imporre le vaccinazioni. Ci sono stati anche dei morti. Continuate con la musica di questa farsa della pandemia. Non ci sono più ospedali e terapie intensive piene” - ha detto Quresima. Mentre il consigliere del Pd, Elio Tommasetti, gli ricordava i 512 morti solo nella giornata di ieri, la frase choc sul piano vaccinale di Israele. “Stanno facendo con i vaccini le stesse cose che i nazisti hanno fatto loro”. Da li la bagarre e l'espulsione dall'Aula.

Il Pd contro l'ex grillino Quresima: "Espulsione definitiva"

Il documento del Pd è stato bocciato, ma sul consigliere Quaresima è ancora bufera. “Siamo sconvolti per quanto affermato durante il dibattito che fino a quel momento era stato molto serio. Chiediamo immediatamente l’espulsione definitiva di Quaresima dal consiglio municipale, la sua radiazione” - ha detto a RomaToday, Tommasetti.

Non è infatti la prima volta che l’ex grillino fa uscite simili: "L'aumento dell'omosessualità è colpa dei vaccini", aveva detto sempre in Aula nell’agosto scorso.“Non è più accettabile. Anche se oggi Quaresima siede nel gruppo misto ci chiediamo come abbia fatto e perchè il M5s lo abbia portato nel Consiglio Municipale”.