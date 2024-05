Approvato il bilancio di Risorse per Roma con utile di quasi due milioni di euro

Nuove risorse da investire per Roma Capitale dopo l’approvazione del bilancio (al 31 dicembre 2023) di un utile pari a 1,9 milioni di euro approvato dall’Assemblea dei Soci di Risorse per Roma.

I benefici per il bilancio di Roma Capitale sono dovuti all’azione di riconciliazione di debiti e crediti che ha contribuito alla formazione del risultato d’esercizio ed al miglioramento della posizione finanziaria della società che ha comportato la diminuzione dei tempi di pagamento dei fornitori.

Esprime la sua soddisfazione Amministratore Unico Albino Ruberti: "Siamo soddisfatti degli importanti risultati raggiunti che testimoniano la solidità dell’azienda e consentiranno a Roma Capitale di avere a disposizione, tramite l’incasso dei dividendi, nuove risorse finanziarie da investire in progetti strategici tra cui la realizzazione dell’Urban Center Metropolitano in viale Manzoni".

"Questi numeri testimoniano la solidità e l'efficienza dell'azienda, così come la sua capacità di gestire in modo responsabile le risorse a disposizione. In particolare, l'azione di riconciliazione dei debiti e dei crediti con Roma Capitale ha contribuito in modo significativo al miglioramento della situazione finanziaria, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti". Lo affermano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e la presidente della commossine Bilancio Giulia Tempesta del Pd.

"Questo successo dimostra l'importanza di una gestione oculata delle finanze pubbliche e l'efficacia delle politiche volte alla valorizzazione delle risorse economiche a disposizione della città - continua la nota del Pd -. Ringraziamo i vertici di Risorse per Roma per l'impegno e la competenza e ci auguriamo che questi risultati positivi possano essere un trampolino di lancio per ulteriori iniziative volte a favorire progetti strategici per la città", conclude il Pd.