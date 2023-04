Negli spazi abbandonati di Roma anche attività a scopo di lucro. La delibera

Cambiare Roma anche e soprattutto con il recupero degli spazi dismessi e abbandonati di proprietà pubblica. E' l'obiettivo dell'amministrazione capitolina e in particolare della delibera firmata dall'assessore Maurizio Veloccia e approvata in assemblea il 17 aprile, dopo che l'atto era passato in giunta addirittura ai primi di luglio. Con gli Usi Temporanei, chi sarà interessato e garantirà il rispetto di una serie di criteri, potrà gestire e lanciare progetti all'interno di immobili di proprietà pubblica inutilizzati, dismessi o in via di dismissione, per un periodo massimo di 5 anni dietro stipula di una regolare convenzione.

Gli Usi Temporanei per recuperare pezzi di città abbandonati

Un modo per riappropriarsi di pezzi di città altrimenti abbandonati al degrado, immobili e strutture pubbliche che potrebbero diventare sedi di progetti sociali, essere abitati, accogliere anche attività a scopo di lucro purché - viene sottolineato nella delibera - di interesse pubblico. Con questo approccio graduale, caratterizzato da un orizzonte temporale breve, l'amministrazione vuole favorire la trasformazione progressiva del territorio proponendo, si legge nella delibera "una governance urbana condivisa e partecipata".

Cosa prevede la convenzione tra enti gestori e Roma Capitale

Chi prenderà possesso degli spazi ("che siano dismessi o in via di dismissione"), anche qualora dovessero essere i proprietari dell'edificio, avrà anche la libertà di portare a termine interventi edilizi, purché inseriti nella convenzione con progetti definitivi, che il Campidoglio successivamente avrà la facoltà di considerare come opere urbanistiche a scomputo in caso di una concessione del bene più a lungo termine. In ogni caso, come dicevamo, nella convenzione tra Roma Capitale e gli enti, istituzioni o associazioni interessate dovranno esserci alcuni punti messi nero su bianco e imprescindibili: uno di questi è l'interesse pubblico generale del servizio/attività proposta, ma anche il cronoprogramma dell'utilizzazione e monitoraggio degli effetti, oltre all'obbligo di interfacciarsi con il territorio e partire dall'ente di prossimità, il municipio.

Un nuovo futuro per le ex caserme del Flaminio?

Tra gli immobili che potranno beneficiare a breve termine della nuova delibera, che detta le linee guida per la stipula della convenzione sugli Usi Temporanei, ci sarebbero anche quelli delle ex caserme di via Guido Reni al Flaminio. Di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, incluse nel progetto di rigenerazione urbana del quadrante dove sorgerà il nuovo Museo della Scienza di Roma, potrebbero essere destinate ad attività culturali, cosa impossibile in precedenza perché la proprietà non ha potuto cambiare la destinazione d'uso. Gli Usi Temporanei, adesso, lo permetteranno. Questo significa, però, che il progetto di demolizione raccontato da ricostruzioni non ufficiali risalenti allo scorso novembre potrebbe subire un grosso cambiamento.

Pd: "I cittadini si riappropriano di spazzi dismessi"

"Sono molto felice dell'approvazione da parte dell'assemblea capitolina alla delibera sugli Usi Temporanei - il commento della vicepresidente della commissione urbanistica Antonella Melito -. Un atto che promuove una politica moderna e innovativa di utilizzo dello spazio pubblico a iniziare dai luoghi dismessi o sottoutilizzati della città. Un importante passo verso la rigenerazione urbana della Capitale che crea valore sociale e collettivo da beni abbandonati". "Con l'approvazione della delibera- recita una nota di tutto il gruppo capitolino del Pd - i cittadini potranno riappropriarsi di spazi dismessi o sottoutilizzati. È una nuova prospettiva di rigenerazione urbana che si apre alla città e che permetterà così di ridare vita e valore a spazi e luoghi abbandonati attraverso la coprogettazione per fornire nuovi servizi al territorio e alla comunità".