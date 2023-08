Urbanistica, dal Pd una tirata d'orecchie sul lavoro degli uffici: "Ci vuole più organico"

Il dipartimento urbanistica di Roma Capitale ha ancora bisogno di essere velocizzato. Nonostante l'introduzione di strumenti digitali per le pratiche come affrancazione dal prezzo massimo di cessione e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, a quanto sembra le tempistiche per altre tipologie di pratiche restano a lungo impantanate. Per questo il Pd, durante la seduta di consiglio che ha approvato la variazione di bilancio, tira un po' le orecchie ad assessorato e Sindaco chiedendo più risorse.

Il Pd chiede più risorse per il dipartimento urbanistica

L'iniziativa parte dalla vicepresidente della commissione urbanistica, Antonella Melito. Le segnalazioni di disservizi e tempistiche infinite per sbrigare una pratica fondamentale devono essersi moltiplicate: "Vogliamo garantire ai cittadini ed ai professionisti la possibilità di essere ricevuti con frequenza costante - spiega la dem - e senza interruzione di servizio presso il dipartimento Pau. Ad oggi un'attività che stenta a dare continuità agli utenti, portando ad inevitabili ritardi sulla conclusione delle istanze presentate".

Cosa diceva Veloccia a febbraio sulle tempistiche ridotte

Una visione che però si scontra con la narrazione dell'assessorato stesso e risalente a pochi mesi fa. Era febbraio, infatti, quando Maurizio Veloccia annunciava di essere riuscito a far rientrare le tempistiche di lavorazione delle istanze "nei limiti di legge". Da un anno a 40 giorni, in media, per dare risposta a cittadini e professionisti. "Grazie all’enorme lavoro fatto in questi mesi - diceva Veloccia - abbiamo riportato alla normalità una situazione ingiusta e insostenibile. Quando ci siamo insediati passavano tra gli 8 mesi e un anno. Oggi riusciamo a fornire riscontro al 90% delle richieste di accesso agli atti nei termini di legge".

La proposta di Melito: "Più competenze ai municipi"

Eppure Melito chiede al Sindaco e alla giunta "di rafforzare gli uffici attraverso l'aumento del personale dedicato - fa sapere - . Non possiamo attribuire allo smartworking la difficoltà di essere ricevuti dai tecnici comunali. Quello smartworking che la stessa amministrazione ha formalmente legittimato a seguito della pandemia attraverso il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Un istituto che si è rivelato assolutamente efficace proprio perché oggetto di programmazione e conseguente pianificazione sulla base delle necessità di ogni struttura. Piuttosto ciò che è davvero critica è la forte ed oramai evidente carenza di personale. Fenomeno questo che non può comportare aggravio nei confronti di tutti i tecnici presenti negli uffici già oberati di lavoro e prossimi ad ulteriori incarichi con l'avvento di importanti progettualità come il PNRR, il Giubileo 2025 ed Expo 2030". Tra gli strumenti per risolvere la situazione, la consigliera propone "di dare maggiori competenze e autonomia alle strutture municipali, un presupposto per avviare una concreta semplificazione oltre ad un decisivo snellimento delle procedure".