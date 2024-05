Ecco chi realizzerà l'Urban Center Metropolitano. Il Campidoglio investe un milione di euro

L'annuncio c'era stato a fine 2023, adesso c'è il nome di chi si ooccuperà del progetto vero e proprio: l'Urban Center Metropolitano a viale Manzoni sarà realizzato dal gruppo guidato dall'architetto Lorenzo Maggio. E' stato lui ad aggiudicarsi il concorso lanciato dall'ordine degli architetti di Roma e provincia, oltre al premio da quasi 40mila euro.

Un nuovo Urban Center Metropolitano

Gli spazi, oltre 1.000 metri quadri su quattro piano e 462 mq esterni, si trovano a viale Manzoni 34. Una volta era parte dell'istituto superiore tecnico industriale "Galileo Galilei", ma da tempo era tutto abbandonato. L’edificio, di proprietà di Città Metropolitana, è stato messo a disposizione di Roma Capitale ed è stato oggetto di ristrutturazione, per interventi di consolidamento strutturale oltre che di ridefinizione delle superfici interne, in collaborazione con la Soprintendenza speciale, perché si tratta di un bene vincolato.

Lorenzo Maggio sarà il progettista

A dicembre 2023 gli architetti romani avevano lanciato un concorso tramite la piattaforma "Competition Architecture Network", per trovare chi avrebbe realizzato il progetto di Roma Capitale relativo al nuovo urban center, una casa aperta alle cittadine e ai cittadini per permettere la consultazione di progetti di rigenerazione urbana e di lasciare suggerimenti all'amministrazione. Il gruppo guidato dall’architetto Lorenzo Maggio si è aggiudicato la progettazione, avendo la meglio su altre 17 proposte. Maggio e il suo team hanno vinto anche 39.273,85 euro. Roberto De Toni è arrivao secondo e si è aggiudicato 5.200 euro, Gianluigi Giammetta terzo e avrà 3.200 euro.

Allestimento entro fine 2024

Adesso verranno sbrigate le fasi successive, ovvero la progettazione esecutiva in capo al vincitore del concorso, con l'obiettivo di arrivare alla gara per l'allestimento entro l'estate. I lavori seguiranno quelli di ristrutturazione di cui si sta occupando Città Metropolitana e l'inaugurazione è prevista per la fine dell'anno, di concerto con la Soprintendenza speciale. Il Campidoglio ha messo a bilancio 1 milione di euro per sostenere l'intervento.

A cosa serve un Urban Center

L’Urban Center avrà come missione principale quella di informare e coinvolgere i cittadini nella pianificazione urbana e nelle politiche pubbliche della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sarà un “luogo” identitario che raccoglierà, sotto il profilo scientifico-culturale, i processi di trasformazione e promuoverà la diffusione della cultura urbana tra i cittadini, favorendone la partecipazione attiva ai processi di cambiamento. Ospiterà spazi polivalenti, aule meeting e laboratori, uffici, desk accoglienza, spazio mostre permanenti e temporanee, spazi multimediali interattivi e immersivi.

Il progetto di Lorenzo Maggio

Secondo il progetto di Lorenzo Maggio, il piano terra sarà un "ponte", quindi uno spazio di relazioni e interazione tra interno ed esterno. Sarà uno spazio polifunzionale per conferenze, meeting, presentazioni, forum, proiezioni di film. Sarà accessibile da due punti differenti su viale Manzoni e viene recuperata la pavimentazione originaria dello spazio esterno, con una piazza pubblica che avrà al centro un plastico calpestabile di Roma e del territorio, reso interattivo grazie ad un sistema di luci. Il primo piano sarà "il cantiere", con aule laboratorio flessibili grazie a una serie di pannelli a scomparsa. Al secondo piano ci sarà "la piazza", con il racconto multimediale dell'area metropolitana dal punto di vista storico e lo sviluppo nelle varie epoche e la sua proiezione futura. Il terzo piano, caratterizzato dalle strutture metalliche perimetrali e dalle capriate di copertura lasciate a vista, ospita la sala espositiva denominata “la finestra” in cui saranno allestite di mostre sulla città e sul territorio, dedicate allo sviluppo storico negli ultimi cento anni. È previsto, inoltre, l’utilizzo di tecnologie assistive per garantire l’accessibilità digitale alle persone diversamente abili.