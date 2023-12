A viale Manzoni un nuovo urban center: “Sarà uno spazio per raccontare come la città sta cambiando”

Informare e coinvolgere i cittadini sulle trasformazioni che stanno per investire la capitale. A questo servirà il nuovo “urban center metropolitano” per il cui allestimento è stato appena lanciato un concorso di progettazione internazionale.

Dove verrà allestito lo spazio

L’urban center sarà realizzato a Viale Manzoni, all’interno del compendio immobiliare che ospita la sede dell’ITIS Galileo Galilei, e si svilupperà su circa 1075 mq per una superficie parziale in ognuno dei 4 piani di circa 200 metri quadrati utili netti, mentre lo spazio esterno occuperà una superficie di 462 mq. L’edificio, di proprietà di Città Metropolitana, è stato messo a disposizione di Roma Capitale ed è oggetto di un attuale lavoro di ristrutturazione, per interventi di consolidamento strutturale oltre che di ridefinizione delle superfici interne, in collaborazione con la soprintendenza speciale, perché si tratta di un bene vincolato.

A cosa serve l'urban center metropolitano

“Sarà un luogo aperto alla città, agli ordini professionali, ai romani per capire come la città sta cambiando, per confrontarsi sui grandi cantieri che si stanno aprendo e che magari molti non conoscono – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia – servirà anche a capire, questi disagi che stiamo sopportando, che città ci stanno lasciando. Sarà utile per confrontarci con i territori, i municipi sui progetti delle periferie di Roma, sugli interventi del PNRR”.

L'investimento previsto

Roma Capitale sosterrà con 1 milione di euro le spese di allestimento dello spazio avvalendosi di Risorse per Roma S.p.A. Il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" per gli allestimenti interni ed esterni sarà selezionato attraverso un concorso di progettazione che sarà pubblicato il 29 dicembre 2023 con procedura telematica aperta a tutti gli operatori economici in forma singola o associata in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare.