Un pezzo di Roma per il Califfo: la proposta della Lega che piace a tutti

Uno spazio culturale, una piazza, un evento importante: qualsiasi cosa, purchè si ricordi Franco Califano. La richiesta arriva dalla Lega capitolina, accolta da tutte le forze politiche che in assemblea hanno approvato all'unanimità la mozione firmata da Fabrizio Santori.

Scomparso il 30 marzo 2013, Califano è stato un cantante e autore di rilevanza nazionale che ha attraversato cinque decenni di musica italiana: dai '60 e fino alla morte ha regalato al pubblico brani profondissimi, testi poetici interpretati da alcune delle migliori voci del momento, da Mia Martini e Mina. In una mozione firmata dal consigliere della Lega Fabrizio Santori si chiede che al più presto l'amministrazione dedichi uno spazio alla sua memoria.

Per Santori, Califano (soprannominato "Il Califfo") "ha saputo offrire fascino e spunti ulteriori alla romanità - dichiara - un artista poliedrico caro al cuore di tutti i romani. Questo è il momento di ricordarlo in tutto il suo valore e dire grazie per le centinaia di canzoni, le poesie, i tanti monologhi di forte impatto emotivo".