I lavoratori di RomaTre resistono al cambio di appalto dell’università: dopo le proteste confermati salari e tutele

Tempesta alle spalle per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi di portierato, prima accoglienza, servizi ausiliari, facchinaggio, manutenzione degli edifici, degli arredi e del verde dell’Università Roma Tre che, con il cambio appalto dei servizi esternalizzati, hanno rischiato tagli e licenziamenti. Dopo presidi e proteste la buona notizia: con l’aggiudicazione del bando dei “Servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare di Ateneo – 2021-2027” al CNS ed in particolare alla Copura società cooperativa e la Coop 134 cooperativa sociale Onlus, nei giorni scorsi è stato sottoscritto il cambio appalto a tutela di tutti e 148 i lavoratori impiegati.

L'accordo che "salva" i lavoratori di Roma Tre

L’accordo sottoscritto prevede: applicazione a tutti/e del CCNL cooperative sociali; applicazione piena della clausola sociale; mantenimento degli attuali livelli occupazionali; mantenimento delle condizioni contrattuali e dei trattamenti normativi ed economici attuali; riconoscimento ed applicazione di quanto disposto dagli accordi aziendali pregressi stipulati dalla CGIL, tra cui: 14° mensilità, buoni-pasto da € 7,00 e da € 4,00 per quelli con monte orario inferiore alle 30 ore, mantenimento dell’articolo 18 con la normativa precedente al Jobs Act; un accordo, da stipulare successivamente, per l’esodo anticipato dei lavoratori su base volontaria e con incentivo economico.

Portieri e ausiliari di Roma Tre tornano al lavoro

“Nel fine settimana sono stati sottoscritti i contratti di lavoro di tutto il personale coinvolto e i lavoratori hanno preso servizio con le nuove cooperative. Come FP CGIL - ha scritto il sindacato che ha seguito la vertenza - non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per questo accordo che ha finalmente messo fine all’incubo di un disastro annunciato: applicazione del CCNL Servizi Fiduciari, la riduzione del monte ore individuale e l’assunzione con le modalità del Jobs Act”.

Nei mesi scorsi sindacati e lavoratori si sono mobilitati per riportare l’attenzione sul pericolo di tagli e problemi possibili in questo passaggio, visto anche quanto previsto dal capitolato e dalla riduzione delle risorse previste per i servizi. “Nonostante le tempistiche ridotte siamo riusciti come FP CGIL ad ottenere un ottimo risultato e sarà nostra cura mantenere, come sempre, alta l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sul rispetto di quanto sottoscritto”.