Comune e Unitelma Sapienza siglano una convenzione a favore dei dipendenti capitolini

I dipendenti capitolini avranno molte più opportunità di studio e formazione grazie alla nuova convenzione stipulata da Roma Capitale con Unitelma Sapienza, l'università telemarica dell'ateneo romano. Da Giurisprudenza a Scienze dell'Amministrazione passando per Scienze dell'Economia, master di primo e secondo livello, le possibilità saranno molte e anche allargabili a familiari di primo grado.

Una convenzione tra Unitelma Sapienza e Comune a favore dei dipendenti

Il 29 marzo in Campidoglio sono stati presentati i dettagli della convenzione che è stata siglata tra il Campidoglio e l'ateneo telematico della Sapienza, alla presenza dell'assessore al personale Andrea Catarci, la direttrice della scuola di formazione capitolina Adele Tramontano, il direttore del dipartimento di diritto e società digitale di Unitelma Sapienza Mario Carta e il consigliere delegato del Sindaco alle politiche giovanili Lorenzo Marinone. “La stipula della convenzione tra Roma Capitale e Unitelma Sapienza va nella direzione di accrescere le professionalità all'interno dell'Ente comunale - ha commentato Catarci - . Grazie all'accordo sarà possibile per il personale capitolino accedere, a condizioni agevolate, a diversi corsi di laurea triennale e magistrale, oltre che a master di I e II livello e iniziative seminariali erogate da Unitelma Sapienza".

Per l'assessore, alle prese da mesi con la necessità di sopperire a pensionamenti e trasferimenti di personale verso altri enti "la formazione e la valorizzazione delle competenze è un obiettivo strategico della nostra amministrazione - prosegue - per l'ordinario e in vista delle importanti sfide che la attendono nel prossimo futuro nel quadro di un contesto economico, sociale e normativo in continua evoluzione".

Circa 70mila persone coinvolte tra dipendenti e familiari

Le agevolazioni che verranno messe in campo grazie alla nuova convenzione interesseranno, potenzialmente, 70.000 persone. Oltre ai 24.000 dipendenti capitolini, infatti, anche i familiari di primo grado (in primo luogo i figli) potranno beneficiare di condizioni migliori rispetto al normale per iscriversi a corsi di laurea e master. "Il ventaglio di possibilità è ricco e spazia in molteplici settori - aggiunge il dem Lorenzo Marinone - premiando il rapporto con il territorio e la città, nuovi strumenti per fare e creare impresa, aprendo le porte al rapporto con tutte le Università delle Capitale. Come amministratori dobbiamo aiutare quante più persone a cogliere ogni possibilità per affrontare con maggiori strumenti e saperi le sfide del futuro”

L’elenco completo dei corsi e di tutte le occasioni formative è consultabile sulle pagine di Marco Aurelio (www.marcoaurelio.comune.roma.it), il sito della Scuola di formazione capitolina, dove è possibile anche conoscere le agevolazioni riservate ai dipendenti dell’amministrazione comunale e ai loro familiari.