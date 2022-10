Da Roma gli under 40 chiedono al PD di avere coraggio: "Ma non chiamateci corrente"

Un'iniziativa che parte dal parlamento europeo, si estende ai territori e arriva a Roma. Nasce "Coraggio Pd", una piattaforma prevalentemente under 40 (ma non solo) di iscritti al partito (ma non solo) che il 29 ottobre si è incontrata all'auditorium Antonianum di viale Manzoni: oltre 500 persone che pensano sia ora che il partito di Enrico Letta dia ascolto seriamente alla base dei giovani e prenda possesso di un campo lasciato sguarnito a uso e consumo delle scorribande della destra.

La piattaforma under 40 che parte da Bruxelles e arriva a Roma

Il promotore è lo spezzino Brando Bonifei, 36 anni, eurodeputato da quando ne aveva 28 e capo delegazione del Pd a Bruxelles. Con lui anche la più giovane deputata della XIX Legislatura, la veneta classe '97 Rachele Scarpa. Tra i romani ecco Lorenzo Marinone e Giovanni Zannola, rispettivamente 29 e 39 anni, entrambi consiglieri in assemblea capitolina. "E' una rete spontanea nata tra amministratori di tutta Italia - spiega Marinone - con la volontà di mettere in luce alcuni problemi che stanno connotando la crisi d'identità del Pd".

Marinone: "IL Pd non deve farsi tirare la giacchetta"

Una crisi d'identità che ha portato qualche notabile, vedi Roberto Morassut, a proporre addirittura di cambiare nome: "Il punto è che c'è divario all'interno del partito - continua il consigliere e delegato alle politiche giovanili del Sindaco - tra quello che è oggi e cosa vuole rappresentare. Quello che intendo è che non bisogna farsi tirare la giacchetta né da chi ci vuole con Calenda e Renzi o con Conte o con tutti. Noi per prima cosa dobbiamo capire quanta voglia e quanto coraggio abbiamo di mettere in discussione il nostro modello di gestione interna". Insomma, i dirigenti vanno messi in discussione.

"Non chiamateci corrente"

C'è però un aspetto sul quale Marinone non vuole si creino equivoci: "Non siamo una corrente - specifica - perché l'obiettivo è quello di essere un pungolo. Già ad agosto, mentre si creavano le liste per le politiche, circa una cinquantina di noi, giovani del Pd, scrisse a Letta per chiedere una maggiore rappresentatività. Il segretario accolse in parte le richieste, ma molti nomi sono stati candidati in posizioni di non elegibilità. Difatti abbiamo solo 3 deputati under 35 su oltre 90 eletti". Per il consigliere dem bisogna "rifondare il campo e occupare uno spazio politico che i dirigenti nazionali hanno deciso di abbandonare - continua - e devo dire che venerdì c'era tanta energia in quella sala, eravamo tanti e non solo iscritti".

Sul campo largo nel Lazio: "Necessario, ma sia unione di intenti e non accozzaglia"

Per quanto riguarda il prossimo appuntamento elettorale, per quanto la giacchetta del Pd venga tirata da più parti, l'importanza di andare uniti per Marinone è inopinabile: "Però si deve partire ai temi - sottolinea - senza creare un'accozzaglia di partiti. Ci vuole piena condivisione di tutte le forze democratiche".

"Gualtieri primo dopo anni e dare delega su politiche giovanili"

Infine sull'amministrazione comunale e l'attenzione alle politiche giovanili: "Roma non distribuiva la delega delle politiche giovanili da almeno dieci anni - sottolinea il dem - non lo fecero né Marino né Raggi. Il Sindaco ascolta molto queste esigenze e cerca di lavorare per andare a valorizzare le competenze di ognuno e della città. È un profilo che ha tutt’altra metodologia rispetto ad altri, preferisce parlare poco e portare più risultati. Penso per esempio al termovalorizzatore o al Giubileo".