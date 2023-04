Edilizia scolastica: tre anni per ristrutturare un quinto degli istituti a Roma

Sono grossomodo 1.500 gli istituti scolastici la cui responsabilità è della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune, ma è pressoché impossibile che entro la fine dell'attuale consiliatura si possa mettere mano a tutti, tra messa in sicurezza ed efficientamento energetico. I fondi, infatti, non sono sufficienti se non per coprirne un quinto circa.

I progetti di riqualificazione delle scuole di Roma

Negli ultimi mesi, l'amministrazione guidata da Roberto Gualtieri ha sgomitato per ottenere finanziamenti e fondi sufficienti per intervenire sugli edifici che ospitano istituti comprensivi e scuole superiori. Il patto firmato a luglio scorso con il Governo Draghi, quel contratto che coinvolge 212 istituti in tutti e 15 i municipi allo scopo di trasformarli in strutture "green", è stato un primo passo. Poi ci ha pensato Palazzo Valentini, che il 23 marzo ha approvato il bilancio previsionale 2023-2025 mettendo sul tavolo circa 180 milioni di euro per 174 progetti tra Roma e provincia, tra i quali anche la realizzazione ex novo di istituti superiori in quadranti che ad oggi non ne hanno.

In totale sono 386 cantieri che partiranno l'anno prossimo

In totale, dunque, parliamo di 386 interventi complessivi - 212 lato Comune, 174 lato ex provincia - che inizieranno presumibilmente all'alba del 2024 per concludersi entro la fine del 2026, che è anche una delle "deadline" più importanti per l'utilizzo dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. "Grazie al Pnrr abbiamo avviato interventi di miglioramento energetico - ha fatto sapere Gualtieri durante il 19° congresso nazionale di Ali, le autonomie locali italiane - in circa una dozzina di scuole". Questo significa che le altre risorse reperite (fondi europei di altra provenienza, prestiti bancari come quello ottenuto dalla BEI e fondi propri) stanno avendo e avranno un peso molto maggiore: ma non basteranno.

Roma chiede aiuto al governo: "Servono altri 170 milioni"

Per questo, come ha fatto già sapere il delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana, Daniele Parrucci "il Sindaco ha già fatto presente al ministro Fitto la necessità di almeno altri 170 milioni di euro". Secondo il primo cittadino di Roma, nonché sindaco dell'ex provincia, i soldi potrebbero essere pescati "tra quelli Pnrr non spesi da altre città", conclude Parrucci. In attesa di un atto di generosità da parte del governo Meloni, Roma fa con quel che ha e l'orizzonte è quello di un quinto delle scuole che beneficeranno di interventi di vario genere. Per le altre, chissà.