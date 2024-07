All'Umberto I riapre il reparto di Oncoematologia pediatrica. Era chiuso dal 2020

Riapre al Policlinico Umberto I di Roma, con uno staff e una struttura rinnovata, il reparto di oncoematologia pediatrica, chiuso dal 2020. A inaugurarlo il presidente della Regione, Francesco Rocca, il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba e la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. Sono state, inoltre, inaugurate due nuove sale operatorie di ultima generazione della Clinica pediatrica.

Il dg d’Alba: "Ripartiamo nel solco della nostra tradizione"

"Oggi per noi è un giorno importante e simbolico perché riapriamo un capitolo importante della nostra storia – spiega d’Alba - hanno preso servizio alcuni dirigenti medici e altri seguiranno nei prossimi giorni, così da ricomporre quell'équipe dello storico reparto di oncologia e oncoematologia pediatrica del Policlinico. Ripartiamo nel solco della nostra tradizione”. Come spiega, inoltre, il direttore generale, saranno potenziati la terapia intensiva e la radiologia pediatrica. “Facciamo una cosa in più – aggiunge d’Alba - grazie anche alle scelte programmatorie della Regione Lazio in termini di fabbisogno, che sono state formalizzate e che oggi ci permettono di dire che avremo una chirurgia pediatrica h24 che risponderà alla rete dell'emergenza e che andrà a lavorare in un comparto operatorio completamente rinnovato e modernizzato".

Le due nuove sale operatorie

Le sale operatorie appena inaugurate "sono attrezzate con strumentazione tecnologicamente avanzata e sistemi di videoconferenza per la condivisione di immagini e procedure interventistiche – sottolinea d’Alba - e hanno comportato un investimento di 1,6 milioni”. Il sistema di integrazione consente, in particolare, tutte le attività di video chirurgica e chirurgia open con la possibilità di trasmettere e ricevere dati e immagini con connessione al Pacs (sistema di acquisizione risonanze e tac). “Il chirurgo – sottolinea il direttore generale – potrà richiamare e visualizzare real time tac, risonanze sui monitor di sala, e allo stesso tempo potrà accedere tramite connessione, ad esempio, a confronto con un anatomopatologo e chiedere un'analisi in tempo reale per poi decidere il tipo di intervento". Inoltre "questa strumentazione consente di dialogare in presa diretta con aule universitarie e luoghi di formazione” fa sapere d’Alba. Che annuncia anche che a settembre è in programma l’apertura di “un altro settore dedicato ai pazienti fragili il nostro reparto Tobia" conclude.

Rocca: "Novità imminenti sullo spostamento dell’Umberto I"

All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente Rocca, che sottolinea: “Sono molto orgoglioso che questa attività riparta sotto la mia amministrazione perché avere un'oncoematologia pediatrica pubblica è stato da subito uno dei miei primi obiettivi, senza nulla togliere alle altre eccellenze presenti sul territorio. Riparte con grande qualità anche la chirurgia pediatrica, inserita a pieno titolo nella rete dell'emergenza-urgenza. Sono dei segnali importanti, tassello dopo tassello stiamo ricostruendo la sanità pubblica". Rocca annuncia anche che, sullo spostamento dell’Umberto I, "nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa, abbiamo novità abbastanza imminenti". A marzo, a margine dell’inaugurazione di un nuovo reparto al San Camillo, a proposito della nuova sede dell’Umberto I, Rocca aveva precisato: "Sono molto fiducioso. I tecnici stanno individuando le aree, si sta facendo velocemente anche uno studio sulla viabilità che è importante, poi si parte con la fase operativa. Quello che tengo però a dire, è che assolutamente non è alternativa al progetto dell'ospedale Tiburtino che si farà".