Ugo Angeloni è il nuovo comandante dei vigili di Roma. Salta la nomina del generale Gerometta

Colpo di scena per la nomina del nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Con il generale Paolo Gerometta già al lavoro e impegnato a rilasciare dichiarazioni alle agenzie di stampa, dal Campidoglio arriva l'annuncio di Ugo Angeloni come nuovo comandante dei vigili romani. Il 56enne, originario di Montefiascone (Viterbo) succede a Stefano Napoli, sfiduciato dalla sindaca e rimosso dall'incarico dopo aver rimesso il mandato nelle mani della prima cittadina.

Un annuncio a sorpresa, giunto a poche ore dalla partecipazione di Gerometta al comitato per la sicurezza in Prefettura. In videoconferenza era apparso con il giaccone della polizia locale. Poco dopo le 15, in una serie di lanci dell'agenzia AdnKronos, aveva parlato da comandante della Polizia Locale appena nominato.

Alle 16.27 il comunicato del Comune di Roma. "La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale". Ugo Angeloni, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del Questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 Vicario del Questore di Massa Carrara, è stato anche Direttore della I divisione del Servizio Controllo del Territorio - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Cosa è successo? Dal Campidoglio nessuno risponde. L'AdnKronos, spiega che "nelle ultime ore il generale Paolo Gerometta avrebbe ritirato, dopo alcune valutazioni, la sua disponibilità per l'incarico di nuovo comandante della polizia locale di Roma".

Nello stesso comunicato gli auguri della sindaca Raggi: "Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni per il ruolo importante e delicato che andrà a svolgere al servizio della nostra città. Sono certa porterà avanti il suo incarico con determinazione e professionalità grazie alla sua esperienza". Quindi, quasi a smentire quattro anni di lavoro portato avanti nella polizia locale, dichiara: "Collaboreremo per rilanciare insieme il Corpo".