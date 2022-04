Il Colosseo perde visitatori. Superato per la prima volta dagli Uffizi

Gli Uffizi di Firenze battono per la prima volta il Colosseo. Le famose gallerie museali fiorentine, che comprendono anche palazzo Pitti e il celebre giardino di Boboli, si piazzano al primo posto nell'annuale classifica compilata dal Giornale dell'Arte insieme con The art News Newspaper. Nel 2021 i visitatori per l'intero sistema delle gallerie sono stati 1.721.637, quasi centomila in più di quelli del Colosseo (1.633.436) che scivola quindi al secondo posto nella classifica dei 40 musei autonomi italiani (ma rimane primo negli incassi), seguito da Pompei con 1.037.766. e poi a molta distanza da un altro museo fiorentino, la Galleria dell'Accademia (446.320) e dalla Reggia di Caserta (346.468). Sempre gli Uffici si piazzano in quinta posizione tra i musei più visitati al mondo, prima di istituzioni come la National Gallery of Art di Washington o dell'Ermitage di San Pietroburgo, davanti persino ai Musei Vaticani, scivolati quest'anno in decima posizione, una più in giù dell'Anfiteatro Flavio.

Tra le realtà italiane si fanno notare anche musei che non appartengono allo Stato, come l'Egizio di Torino, che rispetto al 2020 ha aumentato i suoi visitatori del 65,2% e la Triennale di Milano. "Al Colosseo in particolare è mancato il turismo americano e asiatico", fa notare all'Ansa il direttore generale dei musei di Stato Massimo Osanna, secondo cui bisogna lavorare molto "sulla comunicazione del patrimonio e sul turismo di prossimità". Due cose, appunto, che hanno fatto con successo gli Uffizi, primi della classe in questo momento in Italia anche come presenza sui social, seppure restano fuori dalla classifica dei primi 20 al mondo. Su questo, fa notare ancora Osanna, tutti i musei italiani scontano una partenza decisamente in ritardo rispetto al resto del mondo. Schmidt è fiducioso: "Entreremo anche in quella top, è solo questione di tempo".