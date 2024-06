L’ufficio statistica saluta il Circo Massimo: i locali servono alla politica

Non saranno trasferiti all’Eur, come inizialmente era stato loro prospettato. Ma dovranno comunque lasciare l’attuale sede, con vista Circo Massimo. Perché quei locali devono essere utilizzati dagli uffici dei consiglieri comunali.

Perché avviene il trasferimento

Ancora una volta la politica capitolina ha dato una cattiva prova di sé stessa trasferendo forzosamente il personale dell’Ufficio Statistica dalla sede storica di via della Greca verso la nuova sede di via Tuscolana 171-173 – ha reso noto il sindacato generale di base (Sgb). I locali che erano destinate alle attività demoscopiche, sono ora riservati alle esigenze di 13 gruppi consigliari e delle commissioni che potranno essere svolte in un palazzo, quello di via della Greca, che già ospitava alcuni gruppi di maggioranza ed opposizione.

Un edificio a disposizione della politica

La scelta di procedere al trasferimento, però, sacrifica gli spazi di chi lavora per far posto alla politica creando disagi ai lavoratori e qualche difficoltà nell’organizzazione delle attività statistiche. Infatti “il trasloco – ha evidenziato il Sindacato generale di base – è avvenuto solo per le pratiche dell’ufficio, ma non si è pensato di dotare i nuovi uffici di arredi adeguati, ed è stato impedito al personale di utilizzare quelli già in dotazione”. Altro disservizio è dettato dall’assenza, ancora una volta ravvisata da Sgb, del “collegamento wifi per l’accesso a internet”.

“Nonostante la disponibilità dei Lavoratori ad accettare lo spostamento nella nuova sede l’amministrazione non ha inteso trovare alcuna soluzione per fare in modo che il trasloco avvenisse in maniera indolore, con adeguate cautele riguardo le misure di sicurezza e tale da non pregiudicare l’ordinaria amministrazione delle operazioni statistiche che seguono tempistiche rigide” dichiara il rappresentante della SGB Roberto Betti.

L'indice puntato verso la classe politica

L’assessorato al personale, interrogato sulla vicenda relativa al trasferimento senza i necessari arredi e in locali sprovvisti di wifi, riferisce che è di competenza del dipartimento della trasformazione digitale. “La maggioranza capitolina ha dato una pessima immagine di sé stesso anteponendo le proprie esigenze di disporre di sedi centrali a quelle operative dell’Ufficio di Statistica” ha aggiunto Roberto Betti, il rappresentante di SGB “Ed è anche da questi comportamenti che scaturisce la disaffezione a una politica che ha dimostrato, anche in questo caso, di non avere il benché minimo rispetto per chi lavora”.