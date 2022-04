Apre ufficialmente l'ufficio Lgbt+ del comune di Roma

Dopo la delibera di Giunta sulla "maxi-struttura" voluta dal sindaco Gualtieri, nella quale veniva annunciato ufficialmente, ecco che adesso l'Ufficio Diritti Lgbt+ è realtà e ha una sua responsabile, Marilena Grassadonia. Attivita, presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno, è anche responsaile nazionale Diritti e Libertà di Sinistra Italiana ed è stata candidata in comune alle amministrative nella lista di Sinistra Civica Ecologista.

L'ufficio è incardinato nel dipartimento Pari Opportunità diretto da Antonella Caprioli e tra i suoi principali compiti avrà quello di portare avanti iniziative che puntino all'attivazione di servizi e di luoghi rivolti alla comunità Lgbtqia+, ma anche di promuovere eventi culturali e di formazione per una città più accogliente e inclusiva.

“L’istituzione dell’ufficio è un segno tangibile di cambiamento - le parole del primo cittadino -, un passo in avanti importante per rendere Roma la città che vogliamo: una Capitale dell’uguaglianza, nella quale chiunque si senta parte di una comunità inclusiva, accogliente e solidale, capace di riconoscere pieni diritti. Ringrazio Marilena Grassadonia per aver accettato questo incarico”. “E' un nuovo impegno rispettato dall’amministrazione capitolina - esulta l'assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli - un segno concreto di innovazione e di lotta per i diritti di tutte le persone. Ringrazio Marilena Grassadonia che collaborerà con il sindaco e con me per portare avanti i progetti legati a questi temi”.

“Ringrazio il sindaco e l’assessora per l’attenzione rivolta alla comunità Lgbtqia+ e per la fiducia accordatami con questo incarico - il commento di Grassadonia - . Sento addosso una grande responsabilità ma sono, allo stesso tempo, felice e orgogliosa di poter continuare a dare il mio contributo per Roma e per la comunità. L’istituzione dell’ufficio dichiara una presa di responsabilità chiara da parte delle istituzioni cittadine".

Soddisfazione anche da parte dei due consiglieri capitolini di Sinistra Civica Ecologista, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli: "Finalmente è stato sciolto il nodo di chi coordinerà le attività politiche dell'ufficio - si legge in una nota - , in collaborazione con il sindaco Gualtieri. Siamo felici che la scelta sia ricaduta su Marilena Grassadonia, la persona giusta e competente con cui abbiamo condiviso una campagna elettorale intensa nelle liste di Sinistra Civica Ecologista. Siamo certi che i prossimi anni saranno all'insegna di una proficua collaborazione in ottica di genere fra l'ufficio neocostituito, la commissione Pari Opportunità, l'assessorato e l’assemblea capitolina su provvedimenti necessari che non possono essere più rimandati".