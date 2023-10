L’ufficio condono come lo zoo. Mega alveari, formiche nel caffè e larve nei computer

“Ormai le abbiamo viste tutte ma le larve ci mancavano, la situazione è veramente al limite e non è più possibile lavorare in queste condizioni”. É lo sfogo di alcuni lavoratori dell’ufficio condono di Roma. Questa mattina una di loro appena acceso il computer di servizio ha notato una strana “macchia” viaggiare sullo schermo.

“Inizialmente pensavo si trattasse di uno scherzo, di una trovata dei colleghi informatici invece era una vera larva che navigava sui cristalli liquidi del pc”, racconta l’impiegata ai microfoni di RomaToday. Da qui la richiesta dei lavoratori perché il Comune provveda ad ordinare la disinfestazione dell'edificio e di tutta l'area circostante.

Topi, zanzare e vespe all'ufficio condono

Non la prima segnalazione sulla presenza di animali, tra cui topi e insetti, nell’edificio di via di Decima. Solo qualche settimana fa il ritrovamento di formiche nella macchina del caffè, quella a disposizione di dipendenti e pubblico.

“Le condizioni dell’ufficio condono sono gravissime”, tuonano i lavoratori dell’assemblea permanente. “L'edificio è ancora invaso da zanzare e altri insetti stagionali e non siamo ancora a conoscenza di eventuali interventi di disinfestazione”.

Il nido di vespe "grosso come una scrivania"

Da quasi un anno poi tre stanze del piano terra sono state trasformate in magazzino dopo che proprio lì era stata accertata la presenza di topi. “E chiaramente nessuno è mai intervenuto per fare la derattizzazione, ci sono solo delle piccole trappole in giardino”. L’intervento di un esperto ha invece rivelato un nido di api da quasi un metro quadrato. “Era grosso come una scrivania, è rimasto nell’intercapedine per sette anni fino a diventare spaventoso. Purtroppo per noi - spiegano gli impiegati - adesso la situazione si ripropone nel muro prospicente. Abbiamo segnalato, ma nonostante gli sciamo siano impressionati nessuno se ne occupa”.

Sono esasperati i dipendenti del condono. "Questo ufficio versa in condizioni drammatiche, sia sotto il profilo logistico che della gestione amministrativa"