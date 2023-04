Decentramento mancato: negli uffici senza personale si perdono milioni di euro l’anno

E’ un conto salato quello che costa, ai municipi, la carenza di personale negli enti di prossimità. Le conseguenze di questo deficit, lamentato in tutti i territori, in quello governato da Lorenza Bonaccorsi è particolarmente gravoso.

La drastica riduzione di personale

Nel marzo del 2023, secondo dati forniti dal direttore del municipio I nel corso di una recente commissione, il numero di dipendenti è stato calcolato esser pari a 288 unità. Nel 2019 erano 365 e ciò significa che c’è stato un calo di quasi 80 risorse umane che, ad oggi, pesa enormemente. E’ possibile anche quantificare una parte di questo deficit.

Per quanto riguarda il municipio I, la carenza di personale fa sì che molti crediti non si riescano più a recuperare. “Nell’ufficio cavi - ha spiegato l’architetto responsabile di una posizione organizzativa - lavora solo una funzionaria. E’ un ingegnere gestionale e quindi è la persona giusta, ma si trova da sola”. In passato, ha spiegato rispondendo alla precisa domanda posta dalla presidente di commissione Nathalie Naim, “vi lavoravano quattro persone”. Cosa comporta questa drastica diminuzione? Ha due conseguenze.

I soldi che non si riescono ad incassare

Sul piano economico “non siamo riusciti ad incassare circa 700mila euro”. E questo perché, la funzionaria “da sola non riesce ad istruire le pratiche” che riguardano ad esempio il controllo delle 788 licenze ordinarie di esecuzioni rilasciate ogni anno alle società di pubblici servizi. Al di là del danno economico, la presenza di una risorsa laddove un tempo ce n’erano quattro, implica anche il moltiplicarsi delle richieste degli “scavi straordinari che si sono moltiplicate” perché in sostanza prevedono un’autorizzazione più rapida. Le pratiche urgenti sono diventate “1900 l’anno e non riusciamo a stimare quanto potremmo incassare” è stato spiegato ai consiglieri del municipio I. Di certo, però, quelle somme dopo 5 anni vanno in prescrizione.

Milioni da recuperare

Problemi simili si riscontrano nell’ufficio che deve rilasciare le OSP per l’edilizia, una struttura che dovrebbe incassare tra i 6 e gli 8 milioni all’anno è stato valutato e che fa fatica ad incassare i soldi derivanti dalle proroghe, con un ammontare che è stato stimato “spannometricamente dell’ordine di un milione e mezzo” all’anno. Tutti soldi che l’amministrazione municipale non riceve e che, di conseguenza, potrebbero tornare utili per gestione ciò che è di competenze locale, come ad esempio la cura delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi sotto i 20mila metri quadrati.

“E’ una situazione grave in tutti i municipi, ma particolarmente grave nel municipio I che è quello dove si potrebbero ottenere maggiori entrate, anche per le tante opere di ristrutturazione edilizia che lo interessano – ha fatto notare Giuseppe Lobefaro, ex minisindaco ed attuale capogruppo della lista Calenda –Siamo molto preoccupati per quello che sta avvenendo in città, che rende più difficile garantire servizi ai cittadini, con il poco personale che tra l’altro viene decentrato dagli uffici municipali a quelli capitolino”.

L'esigenza di un reale decentramento

Cosa fare? La risposta è intuitiva. “Serve un reale decentramento, il sindaco e l’assessore Catarci, troppo preso dal progetto della città dei quindici minuti – ha sottolineato Lobefaro – dovrebbero prenderne coscienza e destinare più risorse ai municipi”. Laddove le risorse che si chiedono sono soprattutto di personale. La loro assenza, con le difficoltà a reperire i crediti dovuti, rischia di configurare un danno erariale per l’amministrazione.