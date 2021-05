Udc contro la sindaca: "Chiediamo un commissario per Roma"

Udc chiede il commissariamento per la città di Roma e lo fa appellandosi al presidente del Consiglio Mario Draghi, un mese prima di quella che in teoria sarebbe dovuta essere la scadenza ufficiale del mandato della sindaca Raggi, posticipata poi ad ottobre per le esigenze legate alla pandemia. "Virginia Raggi è rimasta senza maggioranza, dopo l'abbandono del Presidente dell'Assemblea Capitolina - afferma Roberto Riccardi, segretario romano dell'Udc - Già questo è un motivo sufficiente per porre fine alla più funesta sindacatura che Roma ricordi. Inoltre tra pochi giorni, a giugno, scadrà il suo mandato di 5 anni e non riteniamo accettabile una proroga sino alle prossime elezioni che, Covid permettendo, dovrebbero tenersi ad ottobre".

Riccardi puntualizza alla sindaca le criticità del suo mandato e le spese pubbliche al Campidoglio in questi 5 anni. "Ricordiamo che la Raggi ha battuto tutti i record per il costo complessivo di staff e consulenti a vario titolo: 6,5 milioni, sia nel 2020 sia nel 2021. Un Commissario nominato dal Governo sino alle elezioni, permetterebbe un risparmio calcolabile in almeno tre milioni di euro, destinabili da subito alle attività di sostegno per i più fragili. Per questi motivi - ripete - rinnoviamo al Presidente Draghi la richiesta di un Commissario per Roma".

Anche Gualtieri si esprime sulla questione dei soldi pubblici, stavolta secondo quanto afferma, utilizzati anche per scopi legati alla campagna elettorale. “La nostra sarà una campagna all'insegna del rispetto e dell'ascolto. Ma chiediamo a Raggi rispetto per i romani e le romane e di non usare i soldi pubblici per pagare la comunicazione elettorale. Il Campidoglio non usi soldi pubblici per finanziare la campagna di Raggi". Così ha affermato il deputato e candidato del Pd alle primarie del centrosinistra.