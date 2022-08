Un comodato d'uso gratuito per rilanciare l'Uccelliera di Villa Borghese

L’Uccelliera di Villa Borghese sarà concessa in comodato d’uso gratuito a Galleria Borghese. L’obiettivo dell’accordo è valorizzare il complesso costituito dal padiglione dell’Uccelliera, dai Giardini segreti e dal parterre di piazzale Scipione Borghese di Villa Borghese, concepito da Scipione Borghese all’inizio del seicento come sede di collezioni d’arte, botaniche e ornitologiche di rara importanza.

Lo ha deciso Roma Capitale nell’ambito di un accordo di collaborazione coordinato da Sovrintendenza capitolina, dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, dipartimento tutela ambientale, e Galleria Borghese-ministero della Cultura.

La delibera è stata presentata dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor ed è stata approvata dalla giunta: non appena verrà risolto un contenzioso civile ancora pendente, Roma Capitale e ministero della Cultura sottoscriveranno l’accordo, che durerà 5 anni e prevede che Galleria Borghese sostenga le spese per la manutenzione ordinaria dell’Uccelliera, il recupero dei giardini storici e degli arredi connessi e tutti gli interventi necessari e urgenti, un investimento di partenza di 500mila euro.

Roma Capitale dal canto suo si impegnerà in cambio a concedere in comodato d’uso gratuito alla Galleria Borghese l’utilizzo di edificio e giardini per finalità culturali, e a snellire, per quanto possibile, il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla-osta in favore degli interventi di manutenzione e valorizzazione. A coordinare i lavori e monitorare l’andamento della collaborazione un tavolo tecnico che si riunirà a marzo (o in via straordinaria in caso di necessità).

“Roma Capitale e ministero della Cultura si accordano per valorizzare un’area tra le più pregiate di Roma - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - e danno una dimostrazione concreta dei risultati importanti che l’intesa tra istituzioni può garantire a vantaggio di tutti. L’Uccelliera di Villa Borghese e i preziosi giardini segreti vivranno una importante fase di rinascita, che sarà in grado di mostrare al meglio l’enorme ricchezza che rappresentano”.

“Grazie a questo accordo - ha aggiunto il direttore generale della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti - il Complesso dell’Uccelliera, dei Giardini Segreti e del Parterre torneranno a vivere insieme alla collezione della Galleria, ampliando l’offerta museale di uno dei più preziosi siti culturali della Capitale”.