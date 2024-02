TVA, si spostano i binari di via Nazionale. I lavori verranno realizzati in due fasi

Verranno proposte importanti modifiche al progetto originale che verrà realizzato in due fasi ben distinte. Si è concluso, con la quinta e ultima seduta, il tavolo di consultazione sulla tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, la tanto discussa TVA. Grazie alla partecipazione di rappresentanti di categorie, professionisti e tecnici, istituzioni, associazioni e cittadini il Campidoglio ha potuto raccogliere pareri ed opinioni delle quali verrà tenuto conto ma che, allo stato attuale non è detto che poi verranno realizzate. La realizzazione dell’infrastruttura, infatti, che interesserà una delle zone più belle e difficili, dal punto di vista urbanistico, della città è caratterizzata da diverse criticità che non permettono grandi spazi di manovra. Sullo sfondo, poi, ci sono sempre le prescrizioni della Soprintendenza speciale di Roma, in particolare per via Nazionale.

Lavori in due fasi

È stato confermato, da parte dell’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, che la tramvia verrà realizzata in due lotti. Una necessità che era stata già espressa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Si faranno due lotti con due distinte conferenze dei servizi. Il primo riguarderà il tratto da Giureconsulti al Vaticano, un lotto che non presenta particolari criticità. Il secondo, quello che va da Vaticano a corso Vittorio a via Nazionale e Termini, dovrà aspettare. Del resto, fossero iniziati i lavori tutti insieme, i cantieri del secondo lotto si sarebbero dovuti fermare praticamente subito per il Giubileo. Meglio attendere la fine dell’evento giubilare per poi realizzarlo.

Le prescrizioni della Soprintendenza

Come detto, sono state avanzate anche diverse proposte migliorative al progetto. L’assessorato alla mobilità ha promesso che ne terrà conto ma, alla fine, bisognerà poi capire se certe migliorie saranno applicabili oppure no. Ricordiamo che la Soprintendenza di Roma ha chiesto la dichiarazione di interesse culturale di via Nazionale, un vero e proprio “vincolo” per preservarla. Questo non vuol dire che la TVA non si farà ma che bisognerà, a maggior ragione, rispettare le prescrizioni già segnalate.

Un concetto ribadito anche dallo stesso Patanè, forse per spegnere definitivamente le polemiche che si erano sviluppate nei giorni passati: “Mi preme sottolineare – afferma - che ci atteremo in maniera ossequiosa ai vincoli e alle prescrizioni della Soprintendenza e che la realizzazione dell'opera comporterà anche una riqualificazione complessiva degli spazi urbani grazie alla collaborazione con gli esperti dell'Università 'La Sapienza'”.

Le proposte migliorative

Durante gli incontri è stato chiesto di rivedere e ottimizzare il posizionamento delle fermate sull’intero percorso e mettere in pratica le tecnologie più all’avanguardia per diminuire le vibrazioni dei tram sui binari. Sono stati promessi indennizzi per le attività commerciali che risentiranno, per forza di cose, dei cantieri e la realizzazione, al capolinea Giureconsulti, di un parcheggio di scambio.

Spostamento dei binari

Le proposte più importanti, però, riguardano lo spostamento dei binari in alcuni tratti della TVA. Rispetto alla tratta Venezia-Ponte Vittorio, è stata “largamente condivisa” l’idea di posizionare “i binari al centro di corso Vittorio e non affiancati ai marciapiedi”. La modifica più interessante riguarda via Nazionale, il tratto più critico della tramvia. Nel tratto fino a Venezia, si “prevede di spostare i binari sul lato nord, invece che sul lato sud, o in alternativa al centro della strada, per evitare interferenze con incroci e carrabili sul lato degli alberghi”.

“Sono molto soddisfatto della grande partecipazione, dell’esito e dei risultati del Tavolo di Consultazione sulla TVA – ha commentato l’assessore alla mobilità di Roma Capitale – che è stato un esercizio virtuoso di democrazia e trasparenza” e si trasformerà “in una sorta di Osservatorio permanente. Durante gli incontri si è registrata una ampia partecipazione di rappresentanti di categorie, professionisti e tecnici, istituzioni, associazioni e cittadini. Ringrazio in particolare l’architetto Claudio Cipollini, che ha coordinato il tavolo con competenza, professionalità e moderazione”.