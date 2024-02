"Nessun via libera per la TVA". La Soprintendente di Roma gela il Campidoglio

C’è chi parla di “fake news” e chi di “strumentalizzazione”. La tramvia Termini Vaticano Aurelio torna a far discutere e, in particolare, la questione di via Nazionale lungo la quale dovrebbe passare un tratto della TVA. Nei giorni scorsi, infatti, la soprintendente speciale di Stato di Roma, Daniela Porro, aveva scritto al gabinetto del sindaco Gualtieri e alla commissaria straordinaria per i tram della Capitale, Lucia Conti. Al termine di una lunga lettera nella quale si parlava, tra l’altro, dell’importanza della preservazione di via Nazionale, veniva scritto che l’”avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale riguardante via Nazionale non inficia i precedenti pareri e atti autorizzativi, con relative prescrizioni, già espressi da questa Soprintendenza speciale”. Per il Campidoglio questo ha significato un “via libera” totale per l’opera, un’interpretazione che ha spinto la Soprintendenza a precisare come stanno le cose.

Avanti ma con prescrizioni

Tutto nasce dal fatto che la Soprintendenza, a fine gennaio, aveva avviato un iter per l’apposizione del "vincolo di interesse culturale" su via Nazionale. Un’eventualità che renderebbe la strada quasi “intoccabile” per preservare, soprattutto, i numerosi edifici di pregio sorti a partire dall’800. Così il Campidoglio aveva chiesto rassicurazioni in merito visto che, nel frattempo, il progetto aveva avuto anche il via libera dall’Anac per l’aggiudicazione della gara. Si temeva, in sintesi, che potesse saltare tutto quanto.

La Soprintendenza, il 16 febbraio, rispondeva spiegando come l’iter del vincolo non avrebbe inficiato “i precedenti pareri e atti autorizzativi, con relative prescirizioni, già espressi”. Dal Campidoglio questa spiegazione è stata presa come un “via libera” all’opera, come se tutte le criticità fossero romai un lontano ricordo. Ricordiamo, infatti, che nel 2022 la Soprintendenza si era espressa favorevolmente ma con prescrizioni.

Risposta strumentalizzata

La Soprintendenza speciale di Roma, in una nota, ha sottolineato di aver appreso ”con vivo stupore la strumentalizzazione operata su argomentazioni di squisita natura giuridica rilasciate in sede di controdeduzioni alle osservazioni sul vincolo di via Nazionale avanzate dal Comune di Roma Capitale”. Dall’ente, quindi, non sono arrivati stop o via libera ma, semplicemente, precisazioni a fatti ovvi come “la non retroattività dell'avvio del procedimento di vincolo su pareri già rilasciati”.

Nessun vincolo retroattivo

Intanto, è stato messo in chiaro, una volta per tutte, che “il vincolo su via Nazionale non può operare retroattivamente” ma “può intervenire nella definizione della fase progettuale che ancora ci separa da un'approvazione definitiva dell'intervento”. La soprintendente Daniela Porro ha voluto quindi precisare alcune questioni importanti: “Il progetto esaminato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ha mostrato diverse criticità dal punto di vista della tutela archeologica e monumentale”. Problemi che non ha nascosto neanche Roberto Gualtieri in occasione dell’assemblea capitolina di inizio dicembre, quando ammise le difficoltà del progetto in alcune zone specifiche della città.

“Tali criticità - prosegue Porro - sono state evidenziate dalla Soprintendenza che ha espresso vincolanti prescrizioni in merito all'altissimo rischio archeologico per il quale sono stati richiesti diversi saggi preventivi” a ridosso di edifici come la chiesa di San Vitale, il Palazzo della Banca d'Italia e a Largo Magnanapoli.

Forti criticità presenta anche “la palificazione elettrica necessaria all'infrastruttura, sia per il rischio archeologico relativo agli scavi che per quello monumentale, con riferimento alla proposta di ancorare la linea elettrica a edifici sottoposti a vincolo architettonico” si legge ancora nella lettera. Tutte condizioni impartite dalla Soprintendenza e ribadite dalla determinazione del 7 luglio 2022 della Regione Lazio, “autorità competente per la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale”.

Nessuna autorizzazione definitiva

La Soprintendente è chiara: “nessun ulteriore progetto è stato acquisito, pertanto non può ritenersi emessa alcuna definitiva autorizzazione sulla 'tramvia Termini-Vaticano-Aurelio'”. Infatti, rimane la prescrizione secondo la quale “prima della ulteriore fase approvativa dell'opera e comunque prima della successiva Conferenza di Servizi, dovrà essere sviluppato e presentato al ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, un progetto che fornisca tutte le possibili soluzioni alle criticità sottolineate nell'ambito del parere di competenza e che ottemperi alle prescrizioni e ai rilievi dettagliatamente evidenziati”. In sintesi, al termine di tutto questo lungo scambio di carteggi siamo, fondamentalmente, al punto di partenza. Il progetto si potrà realizzare ma solo se il Campidoglio riuscirà a rispettare vincoli e prescrizioni per tutelare il patrimonio artistico della città.