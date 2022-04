Comune e Arsial siglano una convenzione per la tutela del suolo e della biodiversità

Elaborare una cartografia sulle principali tiplogie di suolo, stabilire delle linee guida per la protezione e la conservazione dei suoli, intervenire per contrastare l'impermeabilizzazione, bonificare e ripristinare la fertilità dei terreni. Sono questi i punti chiavi della convenzione operativa firmata tra Roma Capitale e Arsial, l'azienda regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura e approvata giovedì 14 aprile dalla giunta presieduta da Roberto Gualtieri.

L'atto si inserisce nell'ambito del progetto "Soil4Life" ed è uno strumento pratico per raggiungere gli obiettivi strategici legati alla valorizzazione e alla tutela del suolo e della biodiversità di Roma, comune agricolo e verde più grande d'Europa.

Grazie a questa sinergia tra Arsial e amministrazione capitolina e in particolare assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti - commenta il presidente di Arsial, Mario Ciarla - gli obiettivi strategici potranno essere realizzati a vantaggio della sostenibilità, della vivibilità del territorio ma anche della produzione agricola”.