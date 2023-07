Ore in fila sotto al sole, Roma è "The Infernal city": i turisti svengono per il troppo caldo

In coda per ore con il sole che picchia, i sanpietrini che ribollono sotto ai piedi mentre le colonnine di mercurio segnano temperature che arrivano anche oltre i 40 gradi centigradi. Roma per i turisti, come scrivono anche le testate estere, è “The Infernal City”. I nasoni e l’acqua distribuita dagli uomini della Protezione Civile non bastano ad arginare colpi di calore e svenimenti nei siti più turistici della città, primo fra tutti il Colosseo.

Il Parco Archeologico apre alle visite dalle 9, quando il sole è già alto, alle 19.15. Poi si chiude: proprio quando le temperature in città iniziano a scendere permettendo di passeggiare con l’aria meno afosa. Così c’è chi chiede di rivedere gli orari.

I turisti svengono per il troppo caldo

“In media circa 70/80 visitatori in attesa prima di accedere al sito presentano malori a causa delle elevate temperature” - scrive il consigliere capitolino di Azione, Dario Nanni. In una mozione l’invito al Campidoglio a rimodulare gli orari di visita del Parco Archeologico del Colosseo. “Se potessi scegliere tra una visita archeologica al tramonto e una sotto la canicola non avrei il minimo dubbio, ma le uniche aperture serali sono disponibili solo per il Colosseo (dal martedì al sabato), mentre le aree archeologico del Foro Romano, Palatino o Circo Massimo chiudono alle 18.00. Un ulteriore sforzo potrebbe essere fatto anche per l'orario apertura, anticipandolo alle 7.30, quando le temperature più miti concilierebbero un tour non solo più gradevole, ma anche più sicuro" aggiunge il membro della Commissione Cultura e presidente della Commissione Giubileo 2025. Da qui il documento da presentare in Assemblea Capitolina “affinché gli orari delle aree archeologiche vengano rivisti, in coincidenza con le alte temperature che si stanno registrando in questi giorni e che si prevedono per le estati a venire”.