Il pesce a Ostia, l'amatriciana a Garbatella: a Roma arrivano le "vie del food" nei municipi

Il pesce a Ostia, la carbonara o l'amatriciana tra Garbatella e il centro storico. Ma non solo: il comune ha deciso di istituire una "via del food" in ognuno dei 15 municipi della Capitale.

La notizia, come riporta l'agenzia Dire, è stata data durante una commissione congiunta tra turismo e commercio. L'obiettivo è rilanciare nel mondo i piatti tipici della cucina romana, coinvolgendo i locali di tutta Roma, sfruttando la fama della Città Eterna come numero 1 al mondo per l'enogastronomia nel 2021.

"Questo punto rientra nel programma dei primi 6 mesi di amministrazione della giunta Gualtieri - ha spiegato Mariano Angelucci, presidente della commissione turismo -. L'idea è quella di creare qualcosa che serva a lanciare il panorama enogastronomico della città. Abbiamo quindi pensato come amministrazione di lavorare su 15 vie del food, una per ogni municipio, che rispecchino una serie di caratteristiche, a partire dalla presenza della vera cucina romana".

Ovviamente ci sarà un regolamento, da ufficializzare tramite una delibera ad hoc, per stabilire quali siano i locali con le caratteristiche adatte per rientrare nelle vie del food. "Sarebbe opportuno ed importante iniziare a ragionare su quale porzione di territori mettere queste strade - ha aggiunto Andrea Alemanni, presidente della commissione commercio -. Su questo ragioneremo con i municipi. Poi metteremo la mappa on line. Un'idea potrebbe essere quella di diversificare anche il tipo di cibo, ad Ostia, ad esempio, il focus potrebbe essere quello dei prodotti ittici. Una volta individuata la strada si potrebbe anche pensare a valorizzare i luoghi scelti, magari con delle pedonalizzazioni o uniformando arredi, insegne e colori. Un maggiore incentivo per gli imprenditori".