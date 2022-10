Turismo, un bando per rinnovare l'immagine di Roma in vista del Giubileo

Roma si proietta verso il Giubileo e (chissà) anche verso Expo 2030. Così dal dipartimento turismo parte una "call" per società di grafica e comunicazione che progettino e seguano una campagna online e offline per promuovere l'immagine della città in ambito turistico.

Lo stanziamento economico è di 130.000 euro da riconoscere in 6 mesi a chi verrà scelto - con affidamento diretto in base alle offerte pervenute - per una campagna da avviare entro fine dicembre 2022 e che dovrà concludersi, in una prima fase, entro il primo semestre 2023. Lo scopo principale è quello di "mirare a migliorare la reputation di Roma, affinché la città resti ‘top of mind’ nonché veicolare l’immagine di una capitale ancor più forte e coesa" si legge nel documento pubblicato il 3 ottobre sul sito del comune.

Il Campidoglio punta anche a far emergere dall'anonimato, facendole rientrare nel circuito ufficiale e principale, anche le attrattive meno note del territorio "per decongestionare i percorsi tradizionali e attirare nuovi flussi turistici interessati a prodotti e tematiche diversi da quelli già affermati". In tal senso, potrà, inoltre, essere valorizzata l’offerta di itinerari e prodotti turistici in linea con le nuove esigenze, privilegiando aree verdi e spazi aperti e puntando sulle esperienze.

L'agenzia che verrà scelta dovrà progettare il logotipo, il pay off (la scritta che accompagna il logo) che l'amministrazione utilizzerà per ogni manifestazione turistica e la progettazione creativa e strategica delle campagne offline e online, oltre che sui social nell’intento di "recuperare e migliorare in termini di qualità il posizionamento e le quote di mercato della fase pre-pandemica"

“Roma è un brand prezioso, universale perché riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo e ad alto valore aggiunto - commenta a RomaToday l'assessore a turismo, grandi eventi, sport e moda Alessandro Onorato - . Per questo abbiamo deciso di chiedere al mercato, auspicando la partecipazione dei più qualificati studi di marketing e design internazionali, di declinarlo in chiave di promozione turistica. L’obiettivo è quello di adottare una brand strategy adeguata per migliorare il posizionamento della destinazione Roma e della sua immagine nel mercato turistico globale”.