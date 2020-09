L'eterno lockdown del Centro storico, Raggi: "Presto iniziative per riportare i romani nel cuore della città"

"Sperimenteremo cose nuove per riportare i cittadini romani in centro". Lo promette la sindaca Virginia Raggi, commentando il collasso vissuto dalle attività commerciali del centro storico della Capitale, piegate dall'emergenza Coronavirus, dall'assenza di turisti e dai lavoratori, ancora in parte, in smart working.

"La rinascita può partire da noi. C'è una serie di iniziative che vogliamo sperimentare da ottobre, quando scadrà l'emergenza Covid: vogliamo sperimentare cose nuove" ha detto a margine della presentazione della tre giorni organizzata da AltaRoma. E ancora: "Le scorse settimane, insieme all'assessore al Commercio, al presidente della Commissione e ad alcuni consiglieri, ho avuto modo di incontrare le varie associazioni, stiamo immaginando una serie di iniziative. È evidente che c'è necessità di riattrarre in questo momento verso il centro di Roma anche i cittadini romani, che generalmente non lo frequentano, con iniziative nuove".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prima cittadina ha sottolineato che "se giriamo per il centro storico sembra di essere ancora in lockdown per quanto riguarda la ripartenza delle attività commerciali. Possiamo fermarci a piangere su questo o ragionare su come rilanciare, sapendo che anche quest'anno il turismo internazionale continuerà a viaggiare su livelli molto bassi. Dobbiamo fare ripartire il centro con nuovi criteri, creando nuove opportunità di lavoro, anche scardinando qualche logica e osando. Dobbiamo inventarci qualcosa per non lasciare in difficoltà i negozi e le imprese che danno lavoro a tanti ragazzi. Questo è il momento in cui si vince la sfida".