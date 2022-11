Ostia si rifà la segnaletica: sarà capillare e multilingue

Qual è la strada più breve da percorrere per raggiungere la pineta di Castel Fusano? E dove bisogna dirigersi per raggiungere la spiaggia più vicina? Sono informazioni semplici che non sono però facilmente reperibili ad Ostia ed in generale nel territorio del municipio X.

La carenza d'informazioni turistiche

“Se arrivi alla stazione di Ostia Centro e vuoi andare al mare, non c’è un solo cartello che t’indichi dove devi dirigerti” ha spiegato Valerio Facchinelli, il capogruppo municipale dei Verdi che, anche da questa considerazione, è partito per predisporre un documento recentemente approvato dal parlamentino locale. Il consigliere ha infatti proposto di potenziare la segnaletica presente nel territorio, avendo dei particolari accorgimenti.

Una segnaletica multilingue

“La premessa è che se vogliamo far conoscere ai turisti il nostro territorio, dobbiamo ripartire da una cartellonistica adeguata. Deve essere multilingue, vale a dire tradotta in inglese, francese e tedesco. E deve riportare informazioni utili a raggiungere le nostre ricchezze: parlo del mare ma anche delle pinete e degli scavi archeologici, per fare degli esempi”. La segnaletica oggi presente, pertanto, è ritenuta del tutto carente.

Il provvedimento impegna il presidente Falconi ad attivarsi innanzitutto per “aggiornare e ripristinare la segnaletica danneggiata” in modo che possa promuovere “le aree ed i luoghi con particolare interesse economico, turistico, naturalistico e storico”. Dopodichè il minisindaco e la sua giunta dovranno adoperarsi anche per implementare la cartellonistica esistente, in modo da renderla più “efficiente e fruibile” anche da parte di persone che non comprendono la lingua italiana.

Un turismo inclusivo e sostenibile

“Partiremo sostituendo la segnaletica turistica già esistente rovinata – ha sintetizzato Raffaele Biondo tra i firmatari del documento – e proseguiremo poi con un processo partecipato per razionalizzare il sistema al fine di segnalare tutti i beni storici, ambientali, archeologici e turistici del Municipio. Tutto sarà fatto anche col fine di garantire l’accessibilità a cittadini e turisti con disabilità sensoriali e motorie” che, al pari degli altri, devono poter godere delle bellezze presenti nel territorio.

La nuova segnaletica, infine, “sarà utile a far conoscere anche siti, come gli ex lavatoi di Ostia Antica, che sono ancora poco conosciuti e che invece – ha concluso il consigliere Facchinelli – possono rappresentare un luogo d’interesse per la promozione di un turismo che auspichiamo possa essere sostenibile”, lontano, pertanto dalle rotte quindi più tradizionali. A condizione che, quelle meno note, siano adeguatamente segnalate.